Opinió
Vacances d’estiu (III) maduresa
No existeix unanimitat entre els experts a definir l’etapa de maduresa o edat adulta d’una persona i qualsevol criteri adoptat és motiu de controvèrsia. Per tant, amb la finalitat d’establir un ventall ampli, es considerarà que l’etapa s’inicia cap als trenta anys i comença a declinar passats els cinquanta. Aquest llarg període es podria dividir en dues parts: la primera aniria dels 20 als 45 anys i la segona fins als 65 anys. No tothom se sentirà al·ludit en una segmentació caracteritzada per treballs precaris o temporals, per comprar un habitatge finançat amb una hipoteca eterna, per mantenir relacions de parella o fer vida de solteria, per tenir cura dels fills i per atendre els compromisos socials, entre altres connotacions.
Bé, abandonem les elucubracions per fer una referència succinta a l’etapa madura dels estius de Lloret a finals del segle passat i principis de l’actual.
De fet, no hi havia vacances pels habitants del poble que feien més hores que el rellotge en hotels, bars, restaurants i comerços per satisfer les necessitats d’un turisme de masses cada any més jove i amb les butxaques buides. El turisme de baix cost copava els establiments amb l’aquiescència d’empresaris sense escrúpols. Les baralles nocturnes es reproduïen freqüentment amb destrosses del mobiliari urbà. L’any 2004, la consellera d’Interior, Montserrat Tura, encolomava el malnom de turisme de borratxera al tipus de gentalla que visitava Lloret. La invectiva va fer fortuna i s’ha escampat per referir-se a altres municipis.
Els esforços d’alguns polítics i empresaris, conscients de la necessitat d’afrontar els reptes del futur en un intent d’adaptar-se als canvis de l’escenari turístic internacional, no han impedit la lenta, però inexorable decadència del poble.
Tot i que s’han multiplicat les iniciatives per reconvertir una destinació turística de masses en el paradigma d’una ciutat amb un creixement sostenible i curosa amb la protecció del paisatge, no han reeixit els diversos projectes pagats la majoria amb diners públics. Ni la posada en marxa d’una Agenda Local XXI, el 1997, ni la planificació turística amb l’ampul·lós nom de Lloret Grans Horitzons, inspirada en el Pla de Desenvolupament Turístic Sostenible de les comarques gironines, ni els plans Renove d’Exceltur, ni el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, ni el Pla d’Excel·lència Turística, ni el Pla d’Ordenació d’Equipaments Comercials, ni la participació del sector privat amb els Plans de Qualitat, han canviat la dinàmica infernal dels estius de Lloret. Els joves visitants acudeixen a la recerca d’oci nocturn amb estades curtes i conflictes amb els ciutadans.
Així és l’etapa de maduresa d’un poble deixat de la mà de Déu.
