Opinió
Sí als radars de trànsit
Hi ha bastant d’enuig per la col·locació de quatre radars fixos nous a Girona. Hi ha el debat de si són recaptatoris, si són necessaris, si hi ha altres prioritats o si la velocitat màxima permesa és excessivament baixa. Possiblement en algun punt on el límit s’ha situat als 30 km/hora sí que pot sobtar el topall. Però un radar difícilment pot ser sobrer. S’han situat en punts on hi ha alta accidentalitat i està comprovat que sol ser perquè hi ha excés de velocitat. O sigui, en carrers amb llargues rectes i amb dos carrils de circulació per sentit. Si algú pretén anar disparat per la ciutat òbviament estarà molest amb aquests quatre aparells. Que si hom vol fer trampa i sap on són, pot fer allò de frenar quan sap que hi ha l’aparell i tornar a accelerar quan ha passat. D’altra banda, se n’ha estat informant des de fa quasi dos anys i s’anuncien des de molta distància abans. Passar-hi més de pressa és anar despistat. I, de passada, pot evitar algun disgust gros que l’afecti a ell o a ell i altra gent. Només per això, benvinguts siguin. Perquè la carretera no és seva ni el carrer tampoc.
Recordo quan l’exregidor de Mobilitat i Seguretat Joan Alcalà, va decidir posar un radar rotatiu. L’aparell havia d’estar situat en una de les tres caixes que hi havia a la ciutat i no sabien en quina. Les altres dues quedaven buides. Un litigi amb l’empresa que els va instal·lar va provocar que mai funcionessin després de quaranta mesos. Quan li comentava a Alcalà el fiasco, em deia «sí que funcionen». I tenia raó. Allà on hi havia una de les caixes, els vehicles passaven a poc a poc. El temor a ser enxampat evitava conduccions temeràries en aquell punt. De rebot, però missió complerta.
