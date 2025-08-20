Opinió
Espanya incandescent
Els incendis que cremen a Castella i Lleó, Galícia i Extremadura són una prova més de l’existència del canvi climàtic. Els especialistes els consideren focs de sisena generació, que es caracteritzen per la seva velocitat extrema, per connectar-se amb l’atmosfera –poden generar nuclis de fum (pirocúmuls) molt violents– i per la dificultat de la seva extinció directa.
Les imatges que arriben de les zones afectades demostren fins a quin punt el foc pot posar en perill la vida de les persones i provocar quantiosos danys materials. I, d’altra banda, també posen en evidència la manca de recursos humans i tècnics per abordar aquests incendis. En moltes ocasions intenten aturar-los veïns de petits municipis, d’allò que s’anomena «l’Espanya buidada», perquè els serveis d’extinció estan desbordats. Alguns veïns de les zones afectades han denunciat que s’han sentit abandonats pels serveis públics que, en teoria, els havien de defensar d’una catàstrofe com la que estan vivint.
Tot el que ha passat és lamentable. Els serveis d’extinció de les comunitats autònomes on s’han produït els incendis no estan preparats per afrontar focs d’aquesta magnitud: els falten recursos humans i materials i, probablement, preparació tècnica. Els mateixos bombers admeten que la magnitud dels incendis actuals no es pot combatre només amb els dispositius tradicionals. Cal més inversió estable, més prevenció al territori i una nova formació adaptada als incendis de sisena generació.
Però la incandescència no s’ha limitat a les zones boscoses, sinó que s’ha propagat a la classe política. El PP, que és el partit que governa a les zones afectades pels incendis, lluny de fer cap mena d’autocrítica pel funcionament d’uns serveis que són gestionats pels governs autonòmics, s’ha llançat a criticar el govern central i la incompareixença del president del Govern, Pedro Sánchez, els primers dies dels incendis. Alberto Núñez Feijóo va dir que el Govern «arriba sempre tard» i va criticar que actua com si el problema fos únicament dels governs locals. I Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, va afirmar que el Govern «deixa que els problemes s’enquistin i després busca culpables».
Per la seva part, des del PSOE alguns ministres han criticat els presidents del PP. Óscar Puente, ministre de Transports, va acusar presidents autonòmics del PP com Mañueco, Moreno i Ayuso d’estar «de vacances» mentre les flames destruïen territoris. Fernando Grande-Marlaska, ministre de l’Interior, va advertir que el PP, especialment liderat per Feijóo, estava utilitzant la tragèdia per a «fins polítics» i va defensar la bona coordinació entre el Govern central i les comunitats autònomes, ressaltant que havien rebut tots els mitjans sol·licitats.
Sembla que la gestió de les catàstrofes no hauria d’entrar en la trifulga política i que els gestors de la cosa pública no s’haurien d’embrancar en discussions de vol gallinaci. Haurien de posar-se a la feina coordinant tots els esforços amb independència del color polític de cadascú, perquè les catàstrofes no distingeixen colors polítics i afecten ciutadans de totes les ideologies i formes de pensar. Per tant, ja seria hora que deixessin de culpabilitzar-se els uns als altres i que intentessin deixar de banda els interessos partidistes en benefici de l’eficàcia que haurien de tenir els serveis públics per defensar la ciutadania.
En part, es repeteix el que va passar a València amb la DANA, amb la diferència que allà hi va haver més de dos-cents morts. Però també aleshores les administracions van actuar sense coordinació. Tan llavors com ara, les catàstrofes han tingut lloc en territoris governats pel PP, però per a Feijóo i el seu equip sembla que la responsabilitat de la mala gestió sigui atribuïble únicament al PSOE, i en especial al govern i al sanchisme.
Subscriu-te per seguir llegint
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- El Sindicat d’Infermeria SATSE denuncia un 'autèntic infern' a urgències de l'Hospital de Palamós
- Augmenten els controls de velocitat a les carreteres gironines
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- Aquests són els municipis gironins que disposaran de xarxa de fibra òptica pública a finals d’any