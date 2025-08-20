Opinió
Fer el turista
Si algú es pensa que la maledicció bíblica, «treballaràs amb la suor del front» és una exageració, és perquè no llegí el reportatge del Diari de Girona que aparegué en la secció de Salut el passat 7/6, signat per Valentina Raffio on s’arriba a la conclusió que el «cervell necessita entre 8 i 14 dies per desconnectar durant les vacances», els dies necessaris perquè l’estrès que s’havia enfilat fins els núvols toqui terra. Una situació, la d’haver d’anar a treballar perquè no queda més remei, la va ironitzar Pepe Rubianes en un dels seus monòlegs, una desfilada d’homes i dones amb cara de felicitat convençuts que el treball dignifica, t’honra i et dignifica. William Faulkner ens recorda que el treball és l’única cosa que es pot fer durant vuit hores, «no pots fer l’amor, menjar, llegir..., durant vuit hores». L’escriptor de Mississipi no pot saber que en el segle XXI tenim el chemsex o maratons de sexe amb drogues, les curses ultramaratonianes per la muntanya, els adolescents crònics que es passen 8 hores davant una pantalla, ara bé, el que ens vol dir Faulkner és que la feina s’emporta un terç de les nostres vides, i parafrasejant a Heràclit, no podem viure dues vegades el mateix moment de la vida.
Si bé no és el mateix qui treballa en un despatx amb aire condicionat estudiant gràfics, que un treballador de pic i pala en plena canícula, hi ha un comú denominador que els agermana: la fal·lera per les vacances, una demostració que la feina, tal com l’entenem, ens va dues talles grans, raó per la qual ens cabussem en l’espai vacances com si fos l’última cosa que farem en la vida. I en aquest espai decidim fer de turista. El turista avorreix la seva ciutat i decideix visitar altres ciutats que alhora són avorrides pels seus habitants que avorrits decideixen com a turistes visitar altres ciutats, i durant el pic de les vacances es crea un tràfec d’anades i vingudes de turistes avorrits que confien que aviat es podran espolsar de sobre l’avorriment. I d’aquesta manera els turistes que arriben a una ciutat compensen els habitants que han marxat, i les ciutats conegudes com a ciutats turístiques agafen una retirada de torre de Babel, cada un d’elles amb els seus decorats propis, uns decorats que encanten els turistes com la mel a les mosques, que els fan seus amb els seus mòbils. Perquè una característica del turista, a diferència del viatger o l’aventurer, dues espècies en perill d’extinció, si no s’han extingit ja, és per una temptació que recorda el voyeurisme. Contemplem més un paisatge o una escultura en la pantalla del mòbil que en viu. És la idolatria de la imatge. Si el turista quan no fa de turista es troba mig atordit per la feina, per les criatures, per la parella, per Netflix, per la dissort del Girona, pels sacsons, per la política..., com a turista es converteix en un activista cultural, de cop i volta queda fascinat pels impressionistes, per les roques cisellades, és a dir, per l’escultura, o posades l’una sobre l’altra, com seria el cas de les piràmides. I tant és que el turista es consumeixi en aeroports, en autopistes, en trens, en hotels turístics, en creuers –un Disney World per a adults– en llocs turístics on es fa cua per fer-se un selfie perquè sembli que ningú més els han descobert. En cada un d’aquests llocs són tractats com un ramat, i si ells s’avenen a ser degradats en l’escala zoològica, és perquè la circumstància de fer de turista amb l’esperança que s’ho passaran d’allò més bé. Sempre serà preferible al que els espera quan es reincorporin a la feina, serun servidor de vostè, una situació, per cert, que no perdona a ningú.
