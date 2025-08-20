Opinió
Gaza. Un genocidi televisat
Avui escriuré sobre la Doctrina de la Sentència de Mort: la solució final de Netanyahu per als ostatges de Gaza. En un esgarrifós acte de nihilisme estratègic, fa uns dies el primer ministre israelià Netanyahu ha autoritzat l’ocupació total de Gaza, sabent –com els seus propis generals li han advertit– de què aquesta decisió segellarà el destí dels ostatges restants. No com a danys col·laterals, sinó com a moneda de canvi sacrificada per a salvar al propi Bibi, perllongant el patiment de Gaza. El que dic no és especulació, és doctrina oficial. Segons fons de la FDI, inclòs el cap de l’Estat major Eyal Zamir, l’ocupació completa condemnaria a mort els captius. Dels 50, més o menys, ostatges restants potser 20 segueixin vius. Els advertiments es varen fer. Els informes s’arxivaren. Senzillament no els importa. L’objectiu no és el seu alliberament. És l’eliminació de tot obstacle per al projecte delirant i etnocida del «Gran Israel». Protegint-se, de pas, dels seus càrrecs de corrupció, i construint un llegat genocida.
Quan el periodista Max Blumenthal l’anomena «sentència de mort», no és retòrica. És un fet. Els aliats feixistes de Netanyahu, Ben Gvir i Smotrich, porten temps pressionant per aquest resultat; el esborrar Gaza i la seva gent i sí, també els incomodes ostatges. Smotrich fins i tot somnià en veu alta de com convertir Gaza en un destí «turístic» per als colons. Neteja ètnica amb vistes al mar. Quedin-se amb aquesta imatge grotesca. Alguns a les FDI intentaren resistir-se. Zamir va advertir que provocaria una insurgència interminable, una escalada regional i –ací la clau– «la mort assegurada dels ostatges». La resposta de Netanyahu: «si no els hi agrada, renuncien». Això no és supervisió civil. És menyspreu autoritari. Així és com la política esdevé Pogrom.
Mentrestant, Occident –que tant es vanta de la defensa dels drets humans– murmura preocupació mentre segueix enviant armes. Washington l’anomena «el dret d’Israel a defensar-se», un eufemisme esgarrifós per al genocidi. Però el món ho veu. El vel està trencat. És el genocidi televisat en directe. El manual dels sionistes més extremistes que abans tan sols es xiuxiuejava, ara es declara obertament «ocupació total». «Solució final». Sí, solució final.
I encara resten ostatges. Alguns vius, amb prou feines, Bibi sap on estant molts d’ells. Podria salvar-los. Però salvar vides mai ha estat l’objectiu. Guanyar la narrativa, sí. Un ostatge mort no parla. Una família en dol pot ser silenciada. Perquè del fanatisme de Netanyahu, ni tan sols el seu poble està fora de perill. És un estat dirigit per genocides que per aconseguir el miratge de la victòria i la consolidació d’un mite històric, acaba també devorant als seus.
