Opinió
La immigració com a conflicte social
La immigració pels que voten esquerra ha contribuït a millorar l’economia de l’Estat, però també representa un proletariat al qual s’acut quan es vol mà d’obra barata o si els treballadors d’aquí esdevenen excessivament reivindicatius. És, doncs, innegable que part del creixement industrial es deu al seu treball, però pels votants de la dreta la immigració no compensa les dificultats socials que provoca, en particular, la musulmana que erosiona primer i esparraca, després, els valors occidentals culturals i religiosos i a ulls nostres la consideració i el tractament de la dona és una vexació.
La interrelació entre economia i cultura avancen de moment agafades de la mà, perquè com més s’enriqueix la immigració més pot incidir en el fenomen sociocultural: construcció de mesquites, més centre públic de poder, més càrrecs de prestigi en el sistema de rol-estatus i així determinar pautes de conducte social, talment, un poder paral·lel.
Per un sector de la població val més la bona convivència que alguns beneficis econòmics que reporten els musulmans (els més malvistos són els musulmans i, en certa manera individus dels països de l’est de passat comunista). Alguns amb mala idea comparen exageradament el bé en l’economia dels immigrants al que podria ser el guany de la droga, que enriqueix estats, però contamina socialment i intoxica a la gent.
Aquesta incorporació dels immigrants resulta imprescindible per sostenir el sistema de pensions durant les dècades que duri la jubilació del baby-boom.
Són comprensius amb alguns immigrants vinguts d’Europa, Sud-amèrica o de l’Àfrica negra, però poc amb els magribins que consideren uns fanàtics i uns terroristes.
Els més reticents amb els immigrants expliquen que estan d’acord que penquin i ajudin a tirar endavant l’economia, però el temor que tenen és que es van apoderant del país i es pregunten què restarà del nostre tarannà, de la indumentària, de les menges de tota la vida, moltes basades en el porc, en el pernil i els embotits, puix que de forma visible, però altres imperceptibles, van introduint-se en la nostra societat. Exageren aquests que pensen així? Per uns sí, per altres, no.
Els partits a la recerca dels vots a favor o en contra de la immigració han introduït elements conservadors o progressistes en el seu discurs polític. Qui més en malparla és VOX i A.C., la seva versió a la catalana manera, que no volen deixar ni un centímetre de l’espai al PP. Els votants del PSC també creuen que és necessari un fort partit d’ordre amb un lideratge enèrgic, que posi límits definits a la immigració, resolgui els problemes de seguretat ciutadana i acabi amb els suposats o reals privilegis dels nous vinguts.
L’escriptor Andreu Claret, dimarts de la setmana passada, publicà en el Diari de Girona: «VOX ha tornat a servir-se del discurs de les civilitzacions i el PP s’ha deixat portar. L’extrema dreta agita la teoria del Gran Reemplaçament i la dreta no sap com reaccionar».
Vaig realitzar un estudi sobre el xoc cultural entre dues comunitats i anys després també el van fer els meus alumnes de Ciències Socials. Fou el professor d’Antropologia Cultural, qui em demanà un treball de camp sobre immigració. Va insistir que analitzés el xoc real o imaginari entre immigrants de diferents comunitats d’Espanya i els catalans. El concepte xoc cultural és relatiu, ja que uns ho exageren i no accepten el diferent per prejudicis etnicistes, altres, però, són tolerants. Com que era agnòstic i anticlerical va advertir que un paper cabdal el juga la religió i aquesta és una idea seva que no he oblidat mai: «Hi ha religió suficient en el món perquè sempre ens odiem els uns als altres, però no n’hi ha prou per estimar-nos. S’inventaren religions per odiar-nos, per desunir-nos, tot per un fi polític: ser l’amo del món. Cap afavoreix l’estima i la cohesió social».
Quan entren en contacte dues comunitats primerament hi ha una curiositat recíproca, orfe de grans prejudicis, però quan es coneixen millor entren en xoc diferents valors que poden ser hostils i s’activen les creences religioses, el comportament social, l’organització familiar i l’una s’allunya de l’altra.
El que ha passat en Jumella, ciutat governada per un alcalde del PP, consistent a prohibir festivitats musulmanes al carrer, fou aprofitat per Abascal per arremetre contra l’Islamisme invasor, colonitzador i proclamà: «Volem carrers espanyols; ells s’han d’adaptar, no nosaltres a ells». Encara era viu el que va succeir a Torre Pacheco, que uns energúmens, excitats per l’extrema dreta, havien difós notícies falses a la xarxa. Es demostrà que hi ha ciutadans preparats per fer mal als immigrants.
Amb els immigrants no islàmics, educats en una cultura ancestral, pètria i molt arrelada en els seus cors, coincidim en la religió, en el menjar i en els valors culturals i socials, en canvi, amb la comunitat musulmana els contrastos de conducta social i familiar són més profunds.
