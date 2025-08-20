Opinió
Onades de calor
L’estiu encara no s’ha acabat, tot i que enfilar la recta final d’agost sempre fa olor de crepuscle preventiu, però ja podem afirmar sense por d’equivocar-nos que aquest serà un dels primers que recordarem per les seves temperatures extremes. Fa uns pocs anys, si eres dels que adverties que el clima estava canviant d’una forma com a mínim inquietant, la gent del teu entorn et mirava amb sorna i l’adjectiu «exagerat» era el més maco el que et deien. Però a mesura que ha passat el temps, qui més qui menys s’ha abonat a aquesta tesi i ha acceptat que, efectivament, vivim immersos en un canvi de paradigma que a més és irreversible. Una de les claus per afrontar el que vivim, i el que ha de venir, és que ens deixem de romanços i comencem a dir en veu alta que sí, que col·lectivament ens estem carregant el planeta i que potser ja ha nascut la generació que convertirà el refugi climàtic en una recerca desesperada. Això sí, com que també hi ha qui és mesell i prefereix actuar com si les coses fossin eternes, i encara ironitzen amb els que advertim sobre aquest inclement descens als inferns. Tenim persones que han mort de cops de calor i qualsevol passejada posterior a la primera hora del matí i prèvia a la darrera hora del vespre s’ha tornat gairebé irrespirable. Però igualment és fàcil trobar-se individus que ho relativitzen, que diuen obvietats com que «a tots els estius ha fet aquesta calor» i que continuen negant el canvi climàtic mentre fan befa de les preocupacions alienes. Són els mateixos que no volien estalviar aigua perquè no es creien la sequera (un tema del que, afortunadament, ara hi ha més sensibilitat política) o que parlen dels conflictes internacionals com si no tinguessin res a veure amb ells. Però ens agradi o no, això que està passant no és cap eventualitat, sinó una nova normalitat (concepte ja desgastat, però molt efectiu) que només pot fer que empitjorar. També s’ha de dir que quan veus els efectes d’un cop de calor en directe, et passen les ganes de fer-te el descregut per sempre més.
Subscriu-te per seguir llegint
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- El Sindicat d’Infermeria SATSE denuncia un 'autèntic infern' a urgències de l'Hospital de Palamós
- Augmenten els controls de velocitat a les carreteres gironines
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- Aquests són els municipis gironins que disposaran de xarxa de fibra òptica pública a finals d’any