Opinió
Un bosc de para-sols
El millor del sol, l’ombra. No sé quan aquesta gran veritat va deixar de dirigir l’acció d’arquitectes, urbanistes, polítics i implicats en la planificació de les ciutats. Sempre fa calor a l’estiu, una altra veritat de Perogrullo que s’ha convertit en llosa irrefutable d’acord amb les inclemències que ens porta el canvi climàtic. No hi ha prou ombra a les urbs i perilla la salut dels seus habitants: amb aquesta obvietat es podria afirmar que hem caigut de la figuera, però segur que aquest arbre ha estat extirpat i convertit en llenya, com tants altres, sense venir a tomb. Aleshores haurem caigut d’un dels milers de fanals inútils que contribueixen a la contaminació lumínica, d’una tanca publicitària, o d’alguna d’aquelles pèrgoles de disseny modern que deixen passar els raigs solars perquè faci bonic. Tot element superflu i mort prolifera a la ciutat atapeïda, dissenyada a cop de calor. Es reforma un carrer i el primer que fan és arrasar el que és verd amb excuses com que les arrels aixequen el paviment o es poden caure les branques. Després se sembren la meitat d’exemplars, mida de pal, que trigaran anys a oferir una mica de frescor, o espècies rares que no creixen. Això en el millor dels casos. En el pitjor no es planta res, i així hi ha més lloc per als cotxes. La desaparició progressiva de bancs, fonts i arbres a les vies públiques de la immensa majoria dels nuclis poblats representa un misteri la resolució del qual desemboca a la terrassa d’un bar, que ofereix descans, aigua i recer, però pagant. Aquests dies de la darrere d’onada de calor, fins i tot les terrasses dels bars estaven buides perquè, no ens enganyem, l’ombra d’un tendal no és comparable a la que proporcionen un frondós castanyer o un pi de mig segle de vida.
Cal recordar-ho perquè la ciutadania marejada que camina per places desarborades i carrers desèrtics està exigint ombra de primera, i li contesten amb succedanis. L’oxigen està sobrevalorat. La ciutadania pateix insolació i demana «refugis climàtics» al d’aquells que legalitzen l’urbanisme il·legal en rústic, accepten el desenvolupisme com a única política possible i retallen el pressupost en jardineria pública mentre descuiden el que és verd i assetgen els boscos amb el seu formigó. Volem ombra i ens estan donant arbres de plàstic, que necessiten menys manteniment: tendals, xarxes i malles que substitueixin els vegetals. Para-sols, para-sols, veles, lones. Aquí hi ha un negoci suculent per al que ho vulgui veure. Ja s’estan col·locant sostres als parcs infantils, que durant anys s’han inaugurat en erms i en racons pelats dels jardins, sense un mal recer per als progenitors, sense un arbre a cinquanta metres. Algun regidor degué seure en un tobogan a quaranta graus i es va adonar del perill. En un parell de setmanes comença el curs i la majoria dels patis són erms de ciment amb espais mínims perquè els nens es protegeixin perquè enjardinar-los exigeix un pressupost de manteniment. S’instal·laran umbracles artificials, o els petits s’apinyaran als porxos. Espanta un futur amb ombra artificial. Boscos de para-sols de colors, barats de mantenir perquè no deixen anar fulles ni molesten amb les seves arrels com els arbres. Es tanquen a l’hivern i el chimpún. I a sobre no cremen en aquests incendis tan horribles, contra els quals ni podem ni volem lluitar.
