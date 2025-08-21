Opinió
Es diu Nicki Nicole
Per entendre Lamine Yamal cal entendre cantants com Bad Bunny, Rauw Alejandro, Mike Towers. Cultures, tradicions, famílies, economies arrasades per l’imperialisme –americà o europeu– i ara manen ells. Ara el seu estil és la moda, ara són el carril central. Es riuen de nosaltres. Fan el que volen, per descomptat. I el que en pensem no els interessa gens. Se senten l’entrecuix del món i ho són. Omplen pavellons, estadis, portades dels diaris. Són els ídols del moment. Ells són els homes que ens roben les dones –i també alguns homes–.
Lamine Yamal té 18 anys i ha fet festes i excursions amoroses que per exemple a Messi no li havíem vist mai. I Messi també era pobre, però encara era un noi d’abans. Una vinculació familiar i amb el club, una vinculació amb l’Argentina, traumàtica durant molts anys, però que va culminar amb el mundial de Qatar. Va anar d’un pèl, però va anar. Messi fou potser la darrera gran estrella que va viure la seva projecció en relació al seu context, tensat al seu context.
Bad Bunny o Lamine tenen un context que els explica, però que no els tensa. Són la seva individualitat en un món efímer, descarnat, viral. Són fenòmens impulsats només per la seva força, per la seva emergència, sense arrelament. Tot en ells és un atribut, un complement. La condició familiar de Messi o de Bruce Springsteen era fonda, potser no gaire exhibida, però va determinar i determina no només qui són sinó a cada moment la seva manera de comportar-se. L’àvia de Lamine jo no dic que no l’estimi, ni que no hagi estat important en la seva criança, però ara és només una icona més en una fotografia.
Lamine i Bad Bunny, entre tants d’altres menys famosos, són els primers herois de la nova era, els primers que pertanyen a l’Olimp de les nostres filles i no al nostre, i és per això que sovint ens costa tant d’entendre’ls. Es foten del nostre món, sí. No els importa el que en pensem, per descomptat. Però sobretot no s’adrecen a nosaltres. Ens costa d’acceptar –espero que cada vegada menys– que ja no som al centre, però és fàcil d’entendre-ho en l’esplendor d’aquests nous guerrers: mira’ls als ulls i veuràs que qui s’hi reflecteix ja no ets tu.
M’agraden aquests nois, m’agrada la seva lleugeresa. M’agrada que no es prenguin seriosament, que siguin xarons en la despesa. M’agrada el seu gust tan primari per tot el que brilla, que vinguin de tan baix i que es noti. M’agrada com intenten amb el luxe posar la sordina al seu crit desesperat. M’agrada la innocència amb què van a l’excés, com intenten realitzar tot d’una el que fa molt poc se’ls negava perquè encara no podien pagar-ho i no eren ningú. M’agrada veure’ls com cavalls que s’abeuren de cervesa ben rossa, ben carregats de marques i joies. M’agrada aquesta brutalitat fresca, espontània. Aquest despit, aquesta tendresa.
No sé si tindran una carrera tan llarga com Messi o Cristiano. No sé si els cronistes se sentiran a gust escrivint les cròniques transcendents que van escriure sobre els herois més clàssics. No sé si la correcció política acceptarà llurs conductes o voldrà cremar-los en alguna pira. Tampoc no sé si ells seran sempre així o miraran de comportar-se d’una manera més acceptable. Però de moment, m’agrada el negoci que proposen: mentre tingui talent i guanyi, no em podeu dir res. Ho va dir Lamine, i Bad Bunny no cal que ho digui perquè ja s’entén. M’agraden els que amb el seu talent fan callar els altres, m’agraden els que s’imposen amb la seva qualitat i no donen explicacions. M’agraden els més forts, els més intel·ligents, els que ho fan millor. I no m’agraden les velles que remuguen ni els rumors.
Com voldria tenir ara 18 anys i una nòvia que es digués Nicki Nicole. Nicki Nicole! Quin nom més extraordinari per donar un disgust a casa. I anar a la meva àvia i dir-li:
–Veus aquesta que surt a tot arreu i es diu Nicki Nicole? Doncs me la foto jo!
I marxar corrent cap a Montecarlo i entrar als grans hotels amb aquests llavis, i aquests tatuatges, i que ens fes fotografies la premsa del cor. I la meva àvia a Barcelona rebent trucades mortificadores de familiars i clients. «Nicki Nicole» al principi, pobra, es faria un embolic dient el seu nom.
D’aquesta vida salvatge ja no hi som a temps, però no pot fer-me més enveja. No la voldria ara per a mi, ara que ja n’he fet 50, però penso que m’hauria agradat ser futbolista, o torero, i viure aquesta vida farandulera, efímera, amb el gest sempre a punt per fugir, sense cap altra consistència que el miracle del que surt cada dia, fins que ja no surt.
Lamine Yamal és la barreja bestial d’un talent enlluernador i una misèria tràgica, té més llum que Messi i un pou molt més profund i fosc al darrere. I està sol, ben sol, desoladorament sol, sense la consciència d’estar-ho, i amb uns agafadors que encara no sap que no funcionen. Hi ha un perill més cru del que sembla en aquest noi, i que no és només entre l’èxit o la indiferència i que té més a veure amb el fil tantes vegades imperceptible entre la vida i la mort. No és que s’ho jugui tot: és que l’aposta és ell. I té la millor carta per guanyar, però tot un món voraç, cínic i trampós que diu que l’adora i que no és que sigui mentida, però no ha deixat mai d’esmolar els ganivets per divertir-se fent els trossos si un dia cau i torna a la misèria.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Sabies que passejant per la plaça del Vi de Girona pots descobrir un dels secrets més ben guardats de la ciutat?