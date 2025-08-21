Opinió
Esperant el Conservatori del Litoral
La caserna de Punta Milà, en ple parc natural del Montgrí, torna a estar en venda. És surrealista que el Ministeri de Defensa pogués vendre a un privat, ara fa deu anys, aquest espai, que va ser expropiat durant el franquisme i que, per tant, no li va costar ni un duro. El mateix va passar amb la base Loran, també al Montgrí i per la qual el Ministeri es va embutxacar 400.000 euros d’un particular. En ambdós casos, es tracta d’instal·lacions situades en un espai d’alt valor natural, protegit per la Generalitat i on, per tant, no es pot construir. De fet, per això els propietaris de Punta Milà ho han posat en venda.
Ara s’obre una oportunitat per a recuperar aquests terrenys, que haurien de ser titularitat pública. El Ministeri ja ha donat diverses mostres de deslleialtat envers la Generalitat (el més lògic seria cedir els terrenys que va expropiar per tal de protegir-los, en lloc de fer-hi negoci) i, per tant, el Govern català hauria de tenir l’estratègia articulada. La millor via seria, sense dubte, el Conservatori del Litoral, que porta un retard de cinc anys. És un organisme que, precisament, ha de servir per comprar terrenys d’alt valor natural amb risc de ser urbanitzats per tal de protegir-los. En una jornada de SOS Costa Brava celebrada al gener, el Govern es va comprometre a aprovar el projecte de llei abans de l’estiu, però seguim esperant. I després encara caldrà desplegar la llei i, sobretot, dotar-la de recursos. Per tant, és possible que Punta Milà pugui tornar a caure en mans privades abans que això sigui una realitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Sabies que passejant per la plaça del Vi de Girona pots descobrir un dels secrets més ben guardats de la ciutat?