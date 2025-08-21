Opinió
Puja la pujada a l'Everest
En aquestes vacances, desesperat d’esperar a la cua del pa, prèvia a la de la farmàcia, em va animar recordar les cues per fer cim a l’Everest. Si està petat l’Everest, que és de pujada, fred i escàs d’oxigen, com no estaran fins a dalt les Ries Baixes que es passegen bé, tenen calor i un aire saludable? El turisme –un fenomen del segle XX– comparteix al XXI problemes similars, sigui de sol i platja o de fred i muntanya, models que s’han de mirar per trobar la solució d’un en un altre. En compara un el model espanyol, que va començar oferint poblets tranquils, natura amable, sorrals grats i ports recollits i veu l’intensiu actual i és com si el Nepal posés escales automàtiques a l’Everest i terrassa amb aire condicionat al cim.
El Nepal treu 4,3 milions d’euros anuals a la singularitat geogràfica de ser el sostre del món i a l’afany humà de posar el peu a 8.849 metres sobre el nivell del mar, mirar al voltant i baixar a explicar-ho. «Jo hi vaig ser» porta implícit un tàcit «i tu no» que també mou l’espècie, ja veiem cap a on. Per evitar el col·lapse (que deteriora l’experiència) i les morts d’himalaistes (18 morts el 2023) pujarà els preus dels permisos d’ascensió a una forquilla entre 9.400 i 12.900 euros i endurirà les condicions d’accés per evitar excursionistes inexperts. Qui vulgui pujar haurà de demostrar que ha fet un 7.000 nepalès, cosa que diversifica el turisme en un país que té una alta serralada. A més, consolidarà una taxa de 4.000 euros per al manteniment de la muntanya que fins ara tornaven a qui baixés amb 8 quilos d’escombraries. (Això fa reflexionar sobre la feina dels escombriaires a l’Everest i sobre la resistència a pujades d’un euro per dia per envair ciutats espanyoles).
L’encariment de la pujada a l’Everest en diversos milers d’euros per cap beneficiarà el Nepal i no reduirà el nombre de caps drets al cim perquè abunda gent sobrada de capital sense que això importi ni tan sols als ministeris d’Hisenda dels països rics i democràtics.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Sabies que passejant per la plaça del Vi de Girona pots descobrir un dels secrets més ben guardats de la ciutat?