Opinió
Quan s'acaba el dia de la marmota?
No sé vosaltres, però jo no puc més. Mentalment, és esgotador. Per què tots els estius, per què davant de cada crisi o davant de cada horror, vivim com si fos un bucle, en el dia de la marmota? Es crema la Mesquita de Còrdova, i a les xarxes no es parla de la pèrdua del patrimoni, sinó que es discuteix que deixi de dir-se mesquita i es digui només catedral. Hi ha un genocidi a Gaza i ni mitja paraula sobre la infància assassinada, només responen un altre cop que Israel s’està defensant. Estem en l’agost més calorós de la història i el canvi climàtic fa que qualsevol foc sigui devastador, però de nou diuen que és la calor d’estiu de tota la vida. Aquests mesos augmenta la violència de gènere, però responen que els assassins són uns bojos aïllats i que no hi ha masclisme. Arriben menors immigrants perquè correspon per llei acollir-los i integrar-los, però tornen a demanar-ne l’expulsió. Es restringeix el dret a la llibertat religiosa, però de nou insisteixen amb la cantarella que l’islam ve a envair-nos. Hi ha una desena d’incendis per tot Espanya, i de nou el debat és sobre les competències (quan se sap de sobres que són de les comunitats autònomes).
Tot és desviar el fons de la conversa per quedar-se en un debat superficial. El preocupant és que hi ha un genocidi a Gaza davant d’una comunitat internacional que no fa res més. Que es perd patrimoni cultural perquè les institucions no es dediquen a protegir-lo, tot i tenir advertiments tècnics. Que les dades demostren que els immigrants no han generat una onada de delinqüència ni venen a envair-nos. Que els crims masclistes passen per la manca de protecció a les víctimes, que deixa via lliure als agressors. I que hi ha incendis forestals als quals no s’arriba per la precarització dels seus professionals, privatitzacions que provoquen descoordinació, nul·la gestió i retallades pressupostàries en la prevenció.
Tot són problemes que tenen solució, perquè expertes i experts ja ho havien advertit abans que passés. Ja es va advertir a un Israel sense límits contra Palestina amb resolucions que van quedar en un calaix. Ja es va advertir de les conseqüències del canvi climàtic o dels crims masclistes, però es vota els seus negacionistes. Ja es va advertir de la manca de gestió davant els incendis forestals, però es fan com si sentís ploure a les propostes. I, mentre uns insensats piulen afegint llenya al foc i encenent odi i desinformació, hi ha gent que es queda sense casa, arruïnada o que mor en un incendi, immigrants que reben pallisses, dones assassinades o patrimoni cultural amb danys irreversibles. Les retallades en prevenció i sensibilització tenen conseqüències, perquè quan el mal ja s’ha produït s’hi arriba tard.
Tots els estius, igual. Un dia de la marmota perquè hi ha gent que es creu les badomies, vota a qui retalla o pren decisions nefastes, calla davant de qui menteix i mira cap a una altra banda quan el problema és a sobre. I aquest estiu passarà igual, així que anem directes a repetir la mateixa tragèdia.
