Opinió
Aquells «istius» eren eterns
Aquells istius eren eterns. Hi havia temps per tot. Perquè la iaia, quan tenia el dinar mig enllestit, ens ruixés amb la manguera al jardí, i corríem i rèiem i xisclàvem buscant i alhora tement aquell raig d’aigua freda que ens refrescava la pell i ens feia esgarrifar.
Hi havia temps per anar amb bici pels carrers de Sant Narcís i per deixar-la tirada a qualsevol lloc quan volíem jugar a la plaça, aleshores tan abandonada que a nosaltres ens semblava una selva, amb els seus arbres i els seus matolls i la font decorativa buida i els gronxadors mig trencats i el tobogan on un hivern, quan era molt petita, em vaig obrir la barbeta jugant amb l’Àlex.
Hi havia temps per anar de vacances a Palamós, cada any en un apartament diferent, i fer matins de platja (sorra i sal, castells a la riba, batalles navals sobre matalassos, la mama empastifant-me de Nivea, fer morros quan no ens deixaven banyar perquè «encara no han passat dues hores i no heu fet la digestió», pedalar mar endins –o això em semblava– en un patí, tombar-me a la planxa de windsurf del papa mentre ell feia anar la vela); tardes de migdiada, de passejar pel carrer Major i comprar algun gelat a la Jijonenca, de granissats de llimona en una terrassa; i nits de sardanes al passeig, de got de llet freda amb colacao i a dormir.
Hi havia temps per anar de colònies a Can Xacó i esmorzar pa amb mantega i sucre, jugar a palo mato, fer tallers i jocs de nit, buscar cuques de llum, xiuxiuejar-nos secrets amb l’amiga del llit del costat, esperar amb ganes el dia que anàvem en tren a la piscina de Caldes i la nit de la festa major de Fornells (hi anàvem i tornàvem a peu, amb lots per veure’ns-hi), plorar desconsoladament el dia que els pares ens venien a buscar.
Hi havia temps per anar a la piscina del GEiEG i passar-hi matins sencers, tirant-nos de cap i fent la bomba, i estenent-nos al sol com llangardaixos, compartint confidències, comprant gelats o fantes amb les cent pessetes que ens havien donat a casa, i agafant l’autobús que conduïa en Martí (que sempre ens deixava pujar sense pagar) per tornar a casa i no passar tanta calor.
Hi havia temps per fer de monitors del casal les tardes d’agost, i per preparar-lo en reunions a la parròquia, per buscar centres d’interès fantàstics que relligaven totes les activitats, per organitzar jocs i excursions, per tocar la guitarra i cantar cançons kumbaiàs.
Hi havia temps per anar a la Ciutat Residencial de Tarragona amb la mama i la tia i en Xavier i l’Albert, i trobar-nos amb la colla de cada setembre, i passar els matins a la platja i les tardes a la piscina i les nits al Iot, i per comprovar si les parelletes que s’havien format l’any passat tornaven a estar juntes o no, per adonar-te que el noi que tant t’havia agradat ara et feia més aviat repelús (i, en canvi, el gracioset que ni et miraves de cop estava guapíssim), per seguir parlant de tot amb aquella amiga amb la que t’havies estat escrivint tot l’hivern.
Aquells istius eren eterns, i ho seran sempre (els d’ara, en canvi, s’esgoten en un instant).
Subscriu-te per seguir llegint
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona