Opinió
Gelats i llengua catalana
He explicat alguna vegada que el meu avi tenia un amic funcionari, dels de finestreta cara al ciutadà, que en plena postguerra insultava, amenaçava i denigrava en públic a qui gosés dirigir-se-li en català. Els pobres pagesos que, procedents del camp, venien a la capital per a dur a terme qualsevol tràmit, tornaven al poble humiliats i amb la cua entre les cames per no haver-li parlat al funcionari en cristià, l’idioma dels vencedors. A la tarda, després d’haver escridassat un altre català, l’home s’acostava al cafè per a jugar a les cartes amb els amics, el meu avi Enric entre ells, i només asseure’s, els deixava anar, amb un somriure murri:
-Avui he fet un altre catalanista.
Això mateix, però en sentit invers, fan els qui es passen la vida denunciant, agredint i insultant als qui no parlen català. Una de dues: o són completament estúpids, o intenten sumar militants a la causa de l’anticatalanisme a força de convertir en antipàtica i totalitària la llengua catalana. M’imagino als qui van atacar fa pocs dies a la gelateria Dellaostia, primer a les xarxes i després físicament, arribant a casa i anunciant orgullosos a la família:
-Avui he fet un altre anticatalà.
Més que un anticatalà, n’haurà fet uns quants, perquè gràcies a les xarxes socials -eina que li mancava a l’amic del meu avi- avui una sola acció com l’esmentada serveix per a convertir un munt de gent en anticatalana, heus aquí un dels avantatges de la modernitat. Ignoro per quin estrany mètode deductiu aquests talibans de la llengua han arribat a la conclusió que la millor manera de promoure el català és denunciant, sancionant, insultant i vandalitzant negocis, si fins i tot a mi em venen ganes de renunciar al seu ús. Per fotre, més que res. Tampoc sé si aquest sistema, diguem-ne vehement, de normalització lingüística, funciona a tot arreu. No m’imagino l’amo del bar Cuéllar deixant-se intimidar per aquests croats del català, i això que l’Antonio el parla perfectament, no en va vam anar tot dos al mateix col·legi de pagament, però això d’imposar el que sigui mai ha estat ben rebut al barri de Vila-Roja, encara estan els llacistes buscant barranc avall les urnes que van voler col·locar-hi el famós 1-O. Més aviat crec que si anessin al bar Cuéllar acabarien ells parlant en castellà, i fins i tot en llatí, resant les seves oracions.
Un té el mal costum de parlar en català a qui li parla en català, en castellà a qui li parla castellà i fins i tot en francès a qui li parla en francès, una vegada fins ho vaig intentar en anglès amb una anglesa, amb intencions gens honestes, que és l’única utilitat que tenen les llengües. Per si no fos prou, a m’importa un pebrot el futur del català, i fins i tot el seu present -com el de totes les altres llengües-, els qui estimen una llengua com si fos un fill em mereixen el mateix menyspreu que els qui estimen a una mascota com si fos un fill. Les llengües i les mascotes són aquí per a fer-nos companyia, i quan es moren, n’adoptem una altra i tal dia farà un any.
D’altra banda, comprenc que el fracàs de la republiqueta empenyi els seus fidels a buscar alternatives, ja que no serem mai un estat independent, fomentem almenys la sardana, el català, el pa amb tomàquet, el serial de sobretaula de TV3, els acudits de Toni Albà i els versos de Martí i Pol. Res d’això ens permetrà asseure’ns a l’ONU tal com ens van prometre, però ens les podrem continuar donant de diferents, tot i que no de superiors com voldríem, per a això sobrarien en la llista TV3, Albà i Martí i Pol, que ens enfonsen sense remissió en el tercer món.
Com he dit al principi, els croats del català equivoquen la tàctica, estan aconseguint l’efecte contrari. Si de veritat volen acabar amb el castellà a Catalunya, no haurien d’aturar-se aquí, no n’hi ha prou d’assenyalar negocis i pintar-los les façanes. El lògic següent pas és trencar els vidres dels negocis propietat de castellanoparlants -de nit i a l’empara de torxes, per descomptat-, posteriorment prohibir per llei que es casin amb catalanoparlants i, al final, tancar-los en camps de treball, advertint-los que aquest treball els farà lliures. I dutxar-los, sobretot, dutxar-los. Si amb aquest senzill mètode van aconseguir fa gairebé un segle a Alemanya acabar amb l’ídix, no veig per què els seus deixebles catalans no podrien eliminar de Catalunya el castellà. Segurament tot va començar a Berlín, el dia que un ari volia un gelat de vainilla i el dependent li va respondre en ídix. Hi ha coses que no s’han de tolerar.
