Opinió
Marivent va crear la Família Reial
Marivent ni tan sols és un palau; deixem-ho en palauet abocat al Mediterrani. Tanmateix, ha estat més determinant que la Zarzuela en la definició de la Família Reial. No és cap exageració concloure que aquesta casa gran, construïda a Palma pel grec Joan de Saridakis, va crear el concepte de la dinastia refundada per Joan Carles de Borbó i Sofia de Grècia. També va contribuir a destruir-la, perquè les històries de reis no sempre acaben bé.
L’edifici –que en realitat són quatre vil·les cedides pel Govern Balear–, el paisatge i, sobretot, la llum de Marivent, han definit una monarquia d’estiu. La vestimenta informal i l’oci poc convencional –amb un rei Sol llançat a la piscina per la tripulació del seu veler– polaritzen la residència estiuenca de l’actualment desterrat, exiliat o fugit als Emirats Àrabs.
Se celebra el cinquè aniversari de l’ostracisme de Joan Carles I, però cal destacar sobretot la seva expulsió prèvia de Marivent. Vaig ser utilitzat com a altaveu de la reconquesta juancarlista de l’únic palau reial amb una parada d’autobús davant dels seus murs i un restaurant tailandès just al davant, però la nostra estratègia publicitària no va funcionar. Felip VI va erradicar el seu pare del paradís, empunyant l’espasa flamígera.
A Marivent sempre hi ha manat la reina Sofia, i quan es parla de l’esposa de Joan Carles I, «manar» és un verb que es queda curt. Pregunteu-ho a les empleades, acomiadades o jubilades sense gaires contemplacions ni agraïments. De fet, les vacances minvants de l’actual parella reial amb la parelleta principesca tenen com a únic objectiu preservar el domini matern. O l’usdefruit. O la usucapió. O com se’n digui.
L’autor del col·lapse de Marivent com a símbol de la Família Reial respon al nom d’Iñaki Urdangarin, precisament el gendre plebeu que havia enamorat els royals, sobretot si el comparem amb els exabruptes irreproduïbles que l’emèrit dedicava a Jaime de Marichalar. Al final, l’esportista olímpic de qui la fascinada Cristina de Borbó no sabia ben bé si era jugador de bàsquet o d’handbol, va arrossegar tot l’entramat per haver volgut parodiar els negocis del seu sogre.
La catàstrofe es va gestar a la pista de pàdel annexa al complex de Marivent, utilitzada pel jugador d’handbol per seduir l’aleshores president autonòmic Jaume Matas, i que suposaria la ruïna, no només econòmica, de tots dos. D’aquelles raquetades a principis de segle en va derivar l’amputació radical: la retirada fraternal del títol de ducs de Palma. En fi, la reinvenció d’una Família Reial paternofilial i de caràcter domèstic, en què costarà integrar les futures parelles de l’actual princesa i infanta.
A Marivent va esperar Cristina de Borbó mentre el seu aleshores inseparable Iñaki declarava davant del jutge José Castro. Una infanta angoixada que només balbucejava un missatge conciliador:
–L’Iñaki ho sabrà explicar tot.
La plenitud de Marivent com a emblema dels Borbó Grècia correspon a l’època en què els homes vestien pantalons blancs i els reis parlaven amb familiaritat amb els periodistes. Per això, Joan Carles I s’apropa ara cap a nosaltres a l’aeroport de Palma, encantat de compartir la seva dissort:
– Tot el dia amunt i avall, m’he tacat els pantalons. Vinc a recollir en Constantino, que arriba ara. Estic cansat de portar i recollir gent.
Marivent és un hotel, el Gran Hotel Marivent, sense el qual no es pot entendre la Família Reial i amb el qual la història d’Espanya es fa incomprensible. Un hotel complet, però sempre hi quedava un racó perquè hi pernoctés el millor amic de Felip de Borbó: un Kyril de Bulgària en ple idil·li amb Rosario Nadal. El casament dels dos no només va reunir a Mallorca la Família Reial ampliada, sinó també afinitats externes com Mohamed VI.
La primera esquerda a Marivent es remunta a l’estiu de 1990, quan Pedro J. i Julián Lago van criticar a l’uníson que el Rei i el Príncep practiquessin tranquil·lament esports nàutics mentre Saddam Hussein envaïa Kuwait. Es començava a esfumar la immunitat coronada, i el monarca, irritat, li deia a Félix Pons, president del Congrés:
–No sé per què vinc a Mallorca.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona