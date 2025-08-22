Opinió
Joan Boada / Biel Jover
Responsabilitat
En un article al Diari de Girona del 17 d’agost el senyor Joan Vila mostrava les dificultats de ser empresari industrial a Catalunya i a la resta d’Espanya degut a les polítiques industrials (negatives segons ell) de les diferents administracions públiques. Del que escriu, ens ha cridat l’atenció, en primer lloc, la seva definició d’economia «que es comporta com l’aigua, va on té el camí més fàcil»; en segon lloc, la seva visió angelical de l’empresariat industrial; i, en tercer lloc, que les úniques referències polítiques han estat la crítica a la política ambiental del Tripartit i a Sumar que desconeix, segons l’autor, la paraula productivitat.
L’analogia de què l’economia flueix com l’aigua, una mena de cicle virtuós que va des de la pluja al mar, i torna a la pluja té avui algunes dificultats. Perquè l’aigua és emprada, contaminada, i exigeix una certa depuració. I, tampoc funciona aquella altra de l’economia com a un flux circular de rendes autoregulat, segons el qual els salaris dels treballadors es transformen en demanda, i els guanys dels empresaris en inversió i ocupació. L’experiència (i la teoria) ha demostrat que aquest model no funciona, perquè com va passar en el 2008 (i també el 1929), una part creixent de la inversió productiva va anar a l’especulació financera i immobiliària. Això va ser degut a una reducció de l’ocupació i dels salaris reals (per motius diversos) que va provocar una caiguda de la demanda (de la capacitat de consum dels treballadors). En aquelles condicions, els empresaris trobaren més rendible invertir en actius financers i immobiliaris que invertir en sectors productius. Per això, si els empresaris poguessin triar allò que més els convingués en cada situació i moment no necessàriament seria l’opció productiva (p.e. energies alternatives) més eficient ni la més justa socialment. Perquè, el seu objectiu és maximitzar beneficis. Per aquesta raó hi ha depuradores i impostos perquè no hi ha cap seguretat altruista que els empresaris o alguns empresaris un cop utilitzada l’aigua la retornin (no contaminada) a la llera amb les mateixes condicions que l’han obtinguda.
Coincidim amb Joan Vila que el ràpid creixement del PIB i el PIB/hab. dels darrers anys és degut a una expansió dels sectors intensius en treball (construcció, serveis a les persones, turisme, restauració, etc.). En base a aquest creixement s’ha augmentat l’ocupació, però els salaris baixos i la inflació han frenat de forma clara les expectatives de la majoria de la població ocupada en aquests sectors, generalment de forma precària, que ha de recórrer a la pluriactivitat (més d’una ocupació retribuïda) per mantenir la seva capacitat de compra. Per tant, ganes de treballar o necessitat de treballar no falten.
D’altra banda, el tensionament dels sistemes públics de sanitat, educació i assistència no es pot imputar senzillament a l’augment de la població. La reducció de la despesa pública (en termes reals i per càpita) i la reducció dels impostos a les rendes més elevades, en particular als segments que obtenen en una proporció major els seus ingressos de les rendes financeres i patrimonials (amb un impost marginal inferior al de les rendes del treball en el seu tram de renda) expliquen molt millor els problemes de l’estat del benestar avui.
Però, no podem compartir arguments com que «ens trobem amb un absentisme fora de lloc (degut al col·lapse del sistema sanitari, però també a un excés de garantia del no treball)». Aitals, arguments es poden interpretar en el sentit que la inspecció laboral, les rendes garantides o la prestació d’atur són un destorb, i que la seva eliminació «estimularia» als treballadors a treballar més. Potser el problema estigui en els nivells salarials o la distribució de la renda? Malgrat els augments dels salaris nominals, la inflació dels productes bàsics i els preus de l’accés a l’habitatge han reduït la capacitat de consum de la classe treballadora. Perquè la creació d’ocupació de qualitat exigeix no solament treballs atractius sinó també remuneracions que estiguin d’acord amb les capacitats i preparació que suposadament es demanen per aquestes tasques.
Per últim, el Sr. Vila culpabilitza al govern de forma general i a Sumar en particular, i de rebot al tripartit de 2003. Trobar culpables és fàcil, i apuntar a la peça més feble també. Així, hom pot deixar de banda a la resta d’actors polítics i socials. Després d’assenyalar com a culpables als polítics (tots?) afirma que «estem atrapats per ganduls i adoctrinats per partits polítics corruptes. La societat civil no té prou força, per això hem de crear opinió i insistir». Ens preocupa la interpretació que es pot seguir d’aquesta sentència. Hom es pot preguntar si la solució que propugna passa per altres vies, molt a l’alça en aquests moments, on determinats individus s’arroguen la «voluntat del poble» per combatre la «corrupció dels partits» (però, no la dels empresaris i defraudadors d’hisenda) i les «ineficiències del sistema» (el sistema parlamentari amb tots els seus problemes) per crear un nou sistema molt més eficient, menys burocràtic que serveixi als interessos de determinats grups econòmics més eficaços per definició (rendistes, empresaris, especuladors) en la defensa dels seus interessos.
Subscriu-te per seguir llegint