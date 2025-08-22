Opinió
El visible i l’invisible
Cremen les copes dels arbres, cremen els seus troncs, es couen les seves arrels, s’abrasa el sotabosc, amb les seves plàntules (quina paraula més bonica, plàntula), que prosperaven sota la protecció de les falgueres, els arbustos i els matolls. Se’n va a la merda la molsa, sobre la qual ens agradava passar suaument els dits de la mà com qui acaricia la galta de la seva amant. Se’n van a la merda els líquens, que feia mesos o anys que dibuixaven excel·lents quadres abstractes sobre les pedres i els troncs del temple vegetal. El liquen, pobre, no té escorça protectora, no té arrel. Quan desapareix un liquen, és com si es despintés un picasso.
Què passa en un formiguer quan el bosc es crema? Ho ignoro, però imagino que el fum penetra de seguida als túnels, desorientant les obreres que correran d’una banda a l’altra carregant les larves com nosaltres carregaríem els nostres nadons, mentre la superfície de la terra arriba als graus d’una planxa de ferro al vermell viu, i aquesta calor baixa i baixa i arriba a les cambres més profundes del refugi, consumint l’oxigen. Aquí tenen la reina, asfixiant-se, envoltada de cadàvers. En només uns minuts, el formiguer esdevé una xarxa de galeries entre les parets de les quals, cristal·litzades per les altes temperatures, regna un silenci religiós.
La majoria dels escarabats, en canvi, són individus solitaris. Viuen tancats en si mateixos, sota les pedres, o sota les escorces dels arbres, si no enterrats a terra. Amb l’incendi, tant aquests refugis com el seu dur exoesquelet es transformen en forns on es fregeixen les seves vísceres. Les larves es cremen breument dins de la fusta com a llavors que no germinaran. Potser alguns adults intenten aixecar vol, però l’aire, tan dens, tan calent, els obliga a caure immediatament amb els èlitres (una altra paraula bonica, èlitre) calcinats. No parlarem, per no plorar, de les libèl·lules, de les marietes de set punts, de les papallones, del grill, del saltamartí, de la vespa, de l’abella silvestre, del centpeus, de la papallona de la roba, ni de la mosca gran amb l’abdomen d’or. Ha mort el brunzit, ha mort la música, ha mort l’esperit del temple vegetal. El bosc es crema en dos plans: el visible, per descomptat, però també l’invisible.
