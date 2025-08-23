Opinió
Diferències
Més enllà dels incendis que afecten grans extensions de sòl peninsular que, lògicament, acaparen una àmplia cobertura mediàtica, aquest estiu també han proliferat les noticies relacionades amb la delinqüència sigui aquesta organitzada o no. Ja és un clàssic el desmantellament de plantacions de marihuana que els Mossos o els Forestals descobreixen en els llocs més impensables, ja sigui a l’interior d’una zona feréstec o dins un magatzem que suposadament s’utilitzava per a guardar-hi gra o farratge. Algunes, però, m’han cridat l’atenció i no pas per la seva singularitat sinó perquè m’han fet pensar en aquell joc de les set diferències que els lectors havien de descobrir d’entre dos dibuixos suposadament idèntics.
La primera ens venia del país veí. Uns gendarmes varen aturar un vehicle sospitós a la banda francesa de El Pertús. Varen escorcollar-lo i varen trobar-hi marihuana i droga variada. Varen detenir al conductor i el varen traslladar a dependències policials per a les diligències de rigor. Allí varen procedir a identificar-lo i interrogar-lo i, amb l’informe preceptiu i les proves del delicte, posteriorment varen remetre la documentació al Prefecte de Perpinyà. Aquest va comprovar les proves, l’informe, etc., i ho va passar al jutge de torn. Es va celebrar un judici exprés que es va resoldre amb una sentència de tres anys de presó i una multa quantiosa. El malfactor va ingressar aquell mateix dia a la presó de Perpinyà. Des de la detenció al Pertús produïda el 15 de juliol fins l’ingrés a la penitenciaria el 22 del mateix mes havien passat.... 7 dies!! Aquest estiu he pogut llegir d’altres noticies relacionades amb delictes similars però que s’han produït en aquesta banda de la frontera. Tot sembla igual però tot és diferent. Actuació dels Mossos o Policia Municipal, apoderament dels estupefaents, informe i diligències a disposició de la Justícia. La diferència del dibuix la trobem aquí. Segons les informacions, el més normal és que el jutge assumeixi el cas i decreti «llibertat amb càrrecs». Queden en espera de judici que, s’hi s’arriba a celebrar, serà al cap d’un parell o tres d’anys si tot va bé. Davant la cultura «mariana» (cultiu de maria) que s’ha estès exponencialment a les comarques gironines, potser caldria estudiar aquesta diferència i guaitar com ho fan més enllà dels Pirineus!
És un qüestió de mitjans? És un problema polític que no troba desllorigador? O una barreja de tot plegat? Un problema similar el trobem en el tema de les ocupacions il·legals d’habitatges. Almenys fins que la sentència del magistrat de l’Audiència de Girona no senti jurisprudència, ara com ara complir la legalitat, es a dir, informe del Mossos/Policia Local, denuncia al jutjat i resolució, si es tracta d’un habitatge particular pot trigar gairebé un any fins que es produeixi el desallotjament i, si el pis és en un edifici d’un banc o de la Sareb, aleshores aquesta pot allargar-se fins a dos anys. Diferències? Les trobem a la veïna França on l’ocupant ha de poder demostrar que n’és el propietari o llogater amb documentació legal ja que d’altra manera es decreta desallotjament en 24 hores. A d’altres països triguen un xic més com als Països Baixos on el límit és de 48 hores. I això sense parlar de la reincidència en els delictes. Just fa una setmana es va expulsar un delinqüent que acumulava 20 detencions però n’hi ha que encara el superen com és el cas del lladre de Sant Feliu de Guíxols que n’acumula 43!, originant els lògics laments de l’alcalde Carles Mota i la creixent indignació veïnal. També s’hauria de començar fer cas a l’alcalde de Figueres Jordi Masquet que sol dir coses assenyades sobre aquest tema a banda d’organitzar a la seva ciutat operacions conjuntes amb la Policia Local, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional en accions coordinades i una fita compartida: «no a la delinqüència i no a l’incivisme». En aquest cas no hem d’anar gaire lluny per trobar diferències substancials ja que la majoria dels països democràtics del nostre entorn persegueixen i castiguen la multi reincidència. Són apunts repescats en aquest mes d’agost entre focs i onades de calor que també generen comentaris d’incomprensió i una reflexió: anem bé?
