Opinió
Joaquim Giol
Economia diocesana i patrimoni
La gestió econòmica forma part de l’organització de qualsevol institució, també en el cas d’una diòcesi. L’eix central de la gestió econòmica de la diòcesi de Girona és el Fons Comú Diocesà. El Fons Comú es nodreix de les aportacions d’una part proporcional dels ingressos de cada parròquia i del Bisbat. D’aquesta manera, les parròquies amb més ingressos col·laboren en les obres de reparació dels temples de les parròquies amb menys ingressos. En el cas de l’Església, la gestió econòmica té unes característiques determinades. Un bisbat no pot oblidar la responsabilitat social de la propietat: com fer que el patrimoni de l’Església serveixi per resol-dre algunes de les necessitats socials? Per respondre la pregunta, el Bisbat de Girona va prendre la decisió de reconvertir el patrimoni que no té usos directament religiosos en habitatges de preu assequible. El Bisbat ha construït habitatge assequible i transforma rectories sense ús en habitatges de lloguer a preus assequibles.
La gestió econòmica habitual ha de ser eficient, estricta, equànime i transparent. Cal procurar actuar amb criteris de preu just, tant en les compres com en les vendes o permutes. Dos òrgans, presidits pel bisbe, tutelen la gestió econòmica i patrimonial: el consell per als assumptes econòmics (format per laics) i el col·legi de consultors. Des de fa 14 anys, el Bisbat fa auditar voluntàriament els seus comptes, i publica els resultats econòmics al seu portal web. El pressupost ordinari de la diòcesi de Girona gira pel volt dels 11.000.000 d’euros anuals. Concretament, el del 2023 és d’11.600.000 d’euros. El total d’ingressos va ser d’11.600.000 euros i, les despeses, 9.090.000 euros. L’excedent, 2.510.000 euros, s’aplica per dur a terme les obres de restauració que no s’han pogut atendre [...] (extret del Full Parroquial).
Joaquim Giol és vicari episcopal per a l’Economia i el Patrimoni
