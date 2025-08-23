Maria del Mar Albajar, una veu d'abadessa

Opinió

Hi ha persones que, només de sentir-les parlar, et reconcilien amb allò que l’Església hauria de ser. L’abadessa Maria del Mar Albajar és una d’aquestes veus. Economista i teòloga, responsable del monestir de Sant Benet de Montserrat, transmet una força interior i una llibertat que fan evident que l’evangelització autèntica passa per testimonis com el seu.

La seva biografia ja és reveladora. Va créixer en una família catòlica, però de jove va veure en la religió més obstacles que camins oberts, sobretot pel fet de ser dona. Durant uns anys va viure allunyada de la fe, fins que una experiència vital la va portar a escoltar una veu interior que li demanava una altra manera de viure. Aquesta coherència radical amb ella mateixa la va conduir al monestir. Des de llavors, la seva vida és un testimoni valent que mostra que la fe no és renúncia cega, sinó recerca constant de sentit.

Allò que més admiro d’Albajar és la claredat amb què parla dels grans reptes de l’Església. No s’està de denunciar que darrere dels abusos sexuals hi ha una manera perversa d’entendre el poder, i que l’abús espiritual o de consciència és tan devastador com aquells. El seu missatge és contundent: a l’Església l’exigència ha de ser màxima; no es pot permetre de fer mal a ningú. També és d’una valentia enorme quan denuncia el paper que l’Església reserva a les dones. Recorda que Jesús va proclamar la igualtat radical de tots i que no hi ha cap fonament teològic que justifiqui l’exclusió de les dones de l’ordenació. Les seves paraules no neixen del ressentiment, sinó de la fidelitat a l’Evangeli i del convenciment que el futur de l’Església passa per escoltar totes les veus.

A més, Albajar proposa un camí espiritual profund i actual. El seu treball amb el focusing, l’art d’escoltar-se interiorment per viure amb coherència, és un missatge potent en un món dominat pels likes i l’exterioritat. Ens convida a mirar endins, a confiar en la pròpia intuïció i a viure amb autenticitat.

Seguir-la és aprendre cada dia. Cada article, cada comentari, cada intervenció pública seva és una lliçó de llibertat interior, de compromís amb l’Evangeli i d’honestedat personal. Soc un seguidor convençut de la seva trajectòria i penso que l’Església necessita urgentment persones com Maria del Mar Albajar. La seva empatia, el seu carisma i la seva claredat la fan una veu imprescindible.

Potser algun dia l’Església tindrà el coratge d’incorporar dones com ella en càrrecs de responsabilitat. Fins llavors, tenir-la com a veu profètica és un regal que no hauríem de menystenir. Com recorda l’apòstol Pau: «Ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni dona, perquè tots vosaltres sou un en Crist Jesús» (Ga 3,28). Aquesta veritat fonamenta l’esperança que l’Església pugui escoltar totes les veus per construir un futur més just i coherent amb l’Evangeli.

