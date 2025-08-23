Opinió
On són aquells embriacs?
La llei de la conservació de l’energia proposada per Émilie du Châtelet estableix que, en qualsevol sistema aïllat, la quantitat total d’energia es conserva. Igualment, la llei de conservació de la massa formulada per Antoine Lavoisier diu que la massa dels productes obtinguts en una reacció química és igual a la massa dels reactius utilitzats. En resum: que en situacions ordinàries, sense fusions ni fissions nuclears, ni la massa ni l’energia no es creen ni es destrueixen, sinó que es modifiquen.
Els personatges que havien portat el mal viure a la manresana plaça de Sant Domènec amb la seva ingesta descontrolada d’alcohol, i les alteracions del comportament que acompanyen la borratxera, pràcticament han desaparegut de l’indret. Els comerciants i la gent que sol passar per allà estan contents. L’Ajuntament atribueix la millora a una sèrie d’actuacions de seguretat ciutadana: patrulles freqüents, identificacions, comissaria de proximitat, videovigilància intimidatòria... La xifra d’incidències registrades ha caigut en picat. Com que tota aquella tropa alcohòlica no ha guarit de sobte la seva dependència, ni tampoc i la seva desubicació malgrat la feina dels serveis socials, perquè és un objectiu llarg i complicat (com reconeix l’Ajuntament), cal preguntar-se on han anat a raure.
Les lleis de la conservació de la massa i l’energia ens conviden a formular la hipòtesi que han anat a embriagar-se a altres llocs de la trama urbana. La seva massa corpòria no pot haver desaparegut. Per tant, si encara existeix i no se la veu per Sant Domènec, deu ser en un altre o uns altres llocs. Igualment, l’energia amb què s’aplicaven a buidar ampolles, bramar i molestar botiguers i vianants a la cèntrica plaça tampoc no pot haver desaparegut, i a hores d’ara es deu expressar també en altres emplaçaments. On són? On han anat a parar? Què s’ha fet d’aquells dissortats? Hi ha constància d’increments de soroll empipador en places i carrers d’altres barris, aquestes tòrrides nits d’estiu? O han emigrat?
Preguntar per l’abans i el després dels fenòmens noticiosos sempre és interessant. Per exemple: per on passaven els camions que ara embussen l’AP7 abans de la fi dels peatges? I si en tornessin a cobrar, cap a quines carreteres es desviarien? La visió de conjunt és necessària. Què s’ha fet d’aquelles flors?, preguntava una cançó folk pacifista. Què s’ha fet d’aquells embriacs de Sant Domènec?.
