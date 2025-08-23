Opinió
Platja d'Aro, 1968
La meva mare somriu a la càmera tocant-se un barret cordovès mentre que jo, al seu costat amb cara de circumstàncies, semblo aguantar la humiliació que m’hagin encastat al cap una montera que em va gran i m’hagin posat el que se suposa que és una capa de matador de toros. Es pot veure que som a un local rústec, d’aquells que es decoraven amb estris de pagès. Us preguntareu que hi feia jo amb menys de deu anys i de nit en un lloc anomenat El Celler de Platja d’Aro. Donaré una resposta metafísica: estava prenent notes per a escriure aquest article més de mig segle més tard. En aquells temps hi havia poques màquines de retratar i un fotògraf es passejava pels llocs més turístics prenent imatges i donant un número per si al cap d’unes hores es volia anar a recollir la instantània. Que bé es conserven les velles fotografies en blanc i negre, no pas com les de color en les que els records es van perdent com llàgrimes sota la pluja. Aquest tresor de l’àlbum familiar em serveix per a recordar uns dies viscuts a Platja d’Aro a finals dels seixanta. El pare anava i venia perquè és impensable fer vacances a l’estiu treballant a l’aigua de Caldes. Aquells dies, a un indret mític que llavors anomenaven cala Go-Go vaig descobrir una cosa que sempre més m’ha fascinat: el mar de nit, jo que no guardo records de quan vaig veure el mar per primer cop. Però el que tinc més present és aquell local al qual ens va portar un tio solter que feia temporada a la costa. De cop va sortir de darrere una cortina una noia molt bonica i va començar a ballar al compàs de la guitarra. Encara em sembla sentir la gràcia de les castanyoles que portava a les mans, però el que més tinc gravat a la memòria és que ballant, cada cop que feia un gir en la seva dansa, les faldilles li voleiaven i mostrava unes calces blanquíssimes.
El que és sorprenent és que aquesta foto va adquirir més significat molts anys després, devien ser els noranta. Conversant sobre aquests records amb el recordat Jordi Comas, gran empresari, home encantador i un dels inventors de Platja d’Aro, em va dir amb un punt d’emoció: M’agrada que tinguis aquest record de El Celler, Mateu. Perquè era casa meva! Segurament jo era al local aquella nit. I la noia de les castanyoles i les calces blanques que tu dius, és ara la directora d’un dels millors hotels de la Costa Brava. Quantes històries en una vella fotografia! Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
