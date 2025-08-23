Opinió
Prefereix Puigdemont un govern PP/Vox?
Carles Puigdemont va comparèixer dilluns passat al santuari nacionalista de Prada de Conflent per parlar, bàsicament, de la llengua catalana i deixar ben clar que «hauria de ser una qüestió irrenunciable i indispensable en tota negociació política amb les forces espanyoles i el conjunt de les forces catalanes». Pels nacionalistes, com deia Antoni Rovira i Virgili, «la llengua constitueix el més fort senyal de nacionalitat (...) Tots els pobles que han lluitat per la llibertat nacional s’han adonat de la cabdal importància de la llengua». Puigdemont va culpar al PP de la no oficialitat del català a les institucions europees: «Si no hi ha unanimitat en el Consell de la UE és per un motiu polític. És perquè hi ha un partit polític, el PP, que ha fet trucades per bloquejar-ho».
El PP sempre ha sigut partidari del monolingüisme en castellà (val a dir que els nacionalistes catalans més radicals també voldrien el monolingüisme en català). A finals de juny, PP i Vox van aprovar, a l’Ajuntament d’Alacant, una declaració institucional dirigida a les Corts Valencianes perquè la ciutat deixi de ser una zona de predomini lingüístic valencià i passi a ser inclosa com a castellanoparlant (és la tercera vegada que ho intenten). Segons la regidora del PP Mari Carmen España el valencià és «una imposició ideològica»; el castellà, no. Cap dirigent del PP català ho ha criticat.
El PP d’Alacant no és l’únic que vol eliminar el valencià/català o altres llengües de l’Estat. Un dels casos més paradigmàtics de menysteniment és el de la diputada i presidenta de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul. Donat que és de Bilbao, un periodista li va preguntar, en una entrevista realitzada l’octubre de l’any passat, si parlava eusquera. Després de respondre que no, va etzibar: «Em carregaré aquestes imposicions absurdes que tenen... com saber eusquera i tal…». Bea Fanjul, que té 34 anys, és una altra dirigent popular que no ha acabat la carrera. També la presidenta de Madrid, la lideressa Isabel Díaz-Ayuso, té al·lèrgia a les llengües que no siguin la castellana. No fa gaire va deixar anar un dels seus habituals estirabots: «¿Saben qué es un cateto? Cateto es no defender la lengua de Cervantes. Cateto es llamarse Juan y pedir que por favor en el País Vasco te llamen Jon» (he preferit transcriure-ho en castellà, perquè queda més clar). Aquest és el nivell, cinquanta anys després de la mort de Franco! I, mentre al PP, si poguessin, relegarien l’ús del català i l’eusquera a l’àmbit familiar, els de Vox van més enllà i no tenen cap vergonya en calumniar el seu ús. Només cal llegir el que va dir recentment el seu portaveu al Consell de Mallorca, Antonio Gili: «És tan immoral gastar diners públics en el català com en putes i cocaïna». El tal Gili va qualificar d’«ignomínia» una proposta per subvencionar, amb 300.000 euros, entitats que defensen la llengua catalana.
Doncs, a aquests, que es carregarien la llengua catalana si poguessin, sembla que Carles Puigdemont i els de Junts no tindrien manies en facilitar-los l’arribada al govern, si ens atenim als missatges que van llençant. Puigdemont, que no ha pactat cap Pressupost amb el govern de Pedro Sánchez, va manifestar, també a Prada de Conflent, que «potser, a la tardor passaran coses, que no han passat fins ara. Ja hem donat prou temps». Uns dies abans, el seu advocat i portaveu en tantes coses, Gonzalo Boye, va deixar anar, en una entrevista a La Razón, un dels diaris més ultraconservadors, unes enigmàtiques, o potser no, paraules: «És bo que no se sàpiga si el PP i Junts negocien». No hi ha dubte que un govern PP/Vox donaria oxigen a un independentisme amb respiració assistida. Fa uns dies, l’exlíder del PDECat, Marta Pascal, recordava al Diari de Girona com Carles Puigdemont va forçar la seva defenestració política (també la de Jordi Xuclà i Carles Campuzano) per haver votat a favor de la moció de censura a Mariano Rajoy que va facilitar la presidència de Pedro Sánchez. Puigdemont, sap que, amb un govern de PP i Vox, no té res a rascar-hi, però és dels que prefereix la política del com pitjor, millor. Tampoc seria cap novetat que pactés amb el PP. Ja ho va fer, com a alcalde de Girona, amb el de Concepció Veray per aprovar uns quants pressupostos i també la pròrroga del polèmic contracte a Aigües de Girona per vuit anys. A la tardor, sabrem què prefereix.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és 'massiva
- Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
- Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
- Els ocupes de la Ronda Ferran Puig de Girona provoquen una fuita d’aigua en intentar una connexió il·legal a la xarxa general
- Un accident a l'N-II a Pont de Molins deixa quatre ferits, un en estat greu
- Una conductora causa destrosses a Torroella i es nega a fer la prova d’alcoholèmia