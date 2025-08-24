Opinió
Carta d'un lector: "La cruesa del col·lapse d’Urgències de l'hospital de Palamós"
L'autor se solidaritza amb el comunicat de denúncia del Comitè d'Empresa de l'Hospital de Palamós i Gent Gran
Al personal de la sanitat pública de Palamós amb admiració i estima
Josep Maria Pons Vilahur | Palamós
Durant el meu ingrés a Hospital de Palamós he viscut amb tota la seva cruesa el col·lapse d’Urgències. He compartit llargues esperes, amb pacients asseguts en el passadís i també m’he relacionat profundament amb els professionals que tan bé m’han atès.
Cal viure-ho per comprendre que es pugui donar un servei professional tan vocacional i excel·lent en condicions laborals tan deficients. Crec que la continuada laceració a la dignitat dels treballadors, amb sobrecàrrega de treball, podria fregar a la tortura. Per tant, em solidaritzo totalment amb el comunicat de denúncia per unanimitat de tots els sindicats del Comitè d’Empresa de l’Hospital i de Palamós Gent Gran. Senyores i senyors no es tracta només d’un problema tècnic sinó de manca de voluntat política per vetllar avui i ara per la satisfacció dels drets econòmic-socials dels professionals sanitaris i pacients del SSIBE, com correspondria a un estat democràtic i social de dret -del qual tots en fem gala i possiblement no hi estem a l’altura.
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
- Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
- L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és 'massiva
- Alerten que la variant de Les Preses i Olot comportarà 'una afectació agrària irreparable
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
- Prefereix Puigdemont un govern PP/Vox?