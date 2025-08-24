Opinió

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Carta d'un lector: "La cruesa del col·lapse d’Urgències de l'hospital de Palamós"

L'autor se solidaritza amb el comunicat de denúncia del Comitè d'Empresa de l'Hospital de Palamós i Gent Gran

L'Hospital de Palamós, en una imatge d'arxiu.

L'Hospital de Palamós, en una imatge d'arxiu. / DdG

Al personal de la sanitat pública de Palamós amb admiració i estima

Josep Maria Pons Vilahur | Palamós

Durant el meu ingrés a Hospital de Palamós he viscut amb tota la seva cruesa el col·lapse d’Urgències. He compartit llargues esperes, amb pacients asseguts en el passadís i també m’he relacionat profundament amb els professionals que tan bé m’han atès.

Cal viure-ho per comprendre que es pugui donar un servei professional tan vocacional i excel·lent en condicions laborals tan deficients. Crec que la continuada laceració a la dignitat dels treballadors, amb sobrecàrrega de treball, podria fregar a la tortura. Per tant, em solidaritzo totalment amb el comunicat de denúncia per unanimitat de tots els sindicats del Comitè d’Empresa de l’Hospital i de Palamós Gent Gran. Senyores i senyors no es tracta només d’un problema tècnic sinó de manca de voluntat política per vetllar avui i ara per la satisfacció dels drets econòmic-socials dels professionals sanitaris i pacients del SSIBE, com correspondria a un estat democràtic i social de dret -del qual tots en fem gala i possiblement no hi estem a l’altura.

TEMES

