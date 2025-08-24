Opinió
Desafecció al Girona FC
Un dels significats de desafecció és «sentiment subjectiu d’impotència i falta de confiança que té una bona part de la ciutadania respecte el món de la política». Després d’aquest estiu, crec que es podria aplicar també al que sent bona part de l’afició del Girona FC cap als dirigents. Si el seguidor ja va acabar la temporada sense entendre-hi res (com un equip construït per a la Champions es va salvar per un miserable punt?), després del que s’ha anat veient aquests mesos encara són més necessàries més explicacions. On és el projecte de l’estadi nou, sigui a Montilivi o en un altre indret? on són els beneficis d’haver jugat la millor competició europea i per què ara el club ha de vendre per no estar ofegat pel límit salarial? quina planificació es va fer durant la temporada passada per a l’actual curs més enllà d’esperar si podrien arribar cedits del City i buscar-ne en d’altres equips? li interessa al club el filial, ascendit a 2a RFEF, del qual n’ofereix informació en comptagotes?
Amb tothom pendent del mercat de fitxatges, de si l’equip encara es debilitarà més amb la sortida de peces clau d’aquí fins el tancament del mercat d’estiu, el club, sempre coneixedor de la inquietud de l’afició, va anunciar fa uns dies allò que tota la ciutat reclamava: que el mes que ve presentarien una Fundació, «un projecte de llarg recorregut que neix amb l’objectiu de consolidar, estructurar i ampliar el compromís social del club» i mil caràcters més de frases molt ben escrites, que sonen de meravella, però que estan buides de contingut. No ens en sortim per fer un equip amb cara i ulls però ens embolicarem a promoure «l’educació en valors, la promoció de la salut i el benestar, la inclusió i cohesió social, i la sostenibilitat».
Ho torno a dir: els actuals dirigents del Girona ens han regalat els millors anys de la història del club, però paradoxalment, no tenen a ningú content i continuen sense saber tocar la tecla que els permeti connectar d’una vegada amb els gironins i el veritable orgull gironí.
