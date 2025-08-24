Opinió
Astrid Barrio
Les oblidades dones agfaneses
S’han complert quatre anys des que els talibans van recuperar el poder a l’Afganistan. Després de gairebé 20 anys d’intervenció militar i d’ocupació liderada pels Estats Units i els seus aliats de l’OTAN, en el marc de la lluita contra Al-Qaida, els talibans van aconseguir novament el control del país després de la retirada de les tropes estrangeres. Aquesta s’havia iniciat després de l’acord de Doha, firmat el 2020 durant la primera presidència de Donald Trump, i va ser completada sota el mandat de Joe Biden, una retirada que va comportar el col·lapse del fràgil Govern afganès. Sense el suport estranger, amb un règim devorat per la corrupció, amb un exèrcit feble i amb una població exhausta després de dècades de conflicte, els talibans es van trobar poques resistències, i tot i que es van comprometre a adoptar una posició més moderada que en la seva anterior etapa, aviat es va evidenciar que la seva visió segueix profundament ancorada en una interpretació radical i fonamentalista de l’islam, les principals víctimes del qual són les dones.
No en va, des d’aleshores els islamistes han revocat gran part dels èxits aconseguits les dues dècades anteriors en els àmbits educatiu, laboral i en la participació política de les dones. Ara aquestes tenen vetat l’accés a la universitat i les nenes tenen prohibit assistir a l’escola secundària, cosa que ha comportat el tancament de nombroses institucions educatives. Així mateix, se’ls impedeix treballar fora de la llar, amb l’excepció de sectors com l’educació primària femenina o la salut, sempre que treballin separades dels homes, una circumstància que no només ha expulsat valuoses professionals sinó que, privant d’una font d’ingressos, ha condemnat moltes famílies a la pobresa. Les limitacions també s’han estès a l’espai públic, on les dones són obligades o a utilitzar burca, o com a mínim hijab, i no poden sortir de casa sense un acompanyant masculí, mentre se’ls ha prohibit l’accés a parcs, gimnasos, centres de bellesa o espais recreatius, cosa que limita greument la seva llibertat de moviments i les condemna a mantenir-se a les seves llars. Fins i tot hi ha zones en les quals se’ls ha prohibit sortir a les finestres. Moltes afganeses no s’han resignat a la pèrdua de drets, però les seves protestes no només han sigut infructuoses sinó que han donat lloc a episodis de violència, detencions arbitràries, empresonaments i desaparicions. Moltes dones han acabat en l’exili.
La comunitat internacional va condemnar i va sancionar el règim talibà, va congelar els seus fons a l’estranger i va condicionar l’ajuda humanitària al respecte als drets humans, però aquestes mesures només han exacerbat la crisi econòmica que viu el país. I tot i que hi ha organitzacions de drets humans i feministes que continuen mobilitzades en suport a les afganeses, la seva dramàtica situació, a diferència d’altres conflictes, desgraciadament no ocupa un lloc preeminent ni en l’agenda política internacional ni en l’agenda mediàtica.
