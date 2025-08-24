Opinió
Més enllà de la caricatura de la immigració
Per a una part important de l’esquerra, els immigrants són una gent pobra que no es val per si mateixa i a qui cal ajudar, almenys de cara cap a fora. Per a la dreta, són aquests «infidels» que venen per allò que és nostre i que ens ho trauran tot. En ambdós casos, les caricatures de totes dues versions, tan esteses i populars avui dia, són a la base dels nostres problemes. Uns les utilitzen com a pretext per gastar diners públics en programes ineficaços i banals. Altres guanyen vots fomentant el rebuig i l’odi. Per a la gent del carrer, el foc creuat ja comença a ser tot un problema.
Més enllà del debat, la reacció immediata té un preu: ens empeny a ignorar els errors de gestió en un assumpte ple de matisos i a situar-nos en un bàndol o en un altre. Si diem que l’immigrant hauria de ser responsable de la seva adaptació, com també ho hauria de ser l’estat, ens titllaran de feixistes que canten el «Cara al sol» cada matí a la dutxa. Si donem suport que l’Estat en sigui l’únic responsable, el comentari següent serà que allotgem immigrants a casa a veure què ens sembla.
Aquest debat ens ha fet desviar la mirada de solucions pràctiques. De posar-se a treballar, com diuen. M’agrada el model suís d’adaptació. A Suïssa la integració no es dona per suposada: es regula i se supervisa. Després de cinc anys de residència amb un permís B, s’avalua si la persona ha demostrat independència econòmica, respecte de les lleis i participació en la vida social. Si compleix aquests criteris, obté el permís C, que li dona residència permanent, accés a ajudes i avantatges fiscals. No és un examen, sinó un reconeixement que adaptar-se té valor. Aquesta responsabilitat compartida beneficia ambdues parts: què millor per a un immigrant que adaptar-se i no quedar-se als marges? I què millor per a l’estat que incorporar aquesta gent al sistema?
La caricatura de la immigració amb què ens manegem fa que no la qüestionem, i molt menys que provem alternatives que ja funcionen en altres països des de fa anys. De moment, amb la caricatura, tots contents. Si de cas, uns tuits rabiosos per desfogar-se. El govern d’esquerres, satisfet en el seu paper paternalista, concep la integració com un tràmit burocràtic que passarà per si sol. La dreta, al·lucinant amb la promesa de vots. Qüestionar aquestes caricatures ens ajudarà a evitar que la integració es redueixi a un eslògan buit. I a fer que, en lloc de compartir un espai comú, no multipliquem els marges.
