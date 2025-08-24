Opinió | EL BOULEVARD
La tomata truca a la porta
Un producte meravellós que exigeix correccions: sovint nul·la qualitat i els excessos sucant el pa i amb el sofregit
Als matins de l’estiu, amb mig país de vacances, és una alegria donar un tomb pels mercats. Evidentment de forma més rotunda als dels pobles i viles de la costa o l’interior on hi han estiuejants i les parades de fruites i verdures donen color als carrers. Per proximitat vaig sovint al de Palafrugell. Instal·lades a una banda i l’altra del carrer Pi i Margall fan un estret passadís on contemplar el festival cromàtic. Així doncs, no és gens estrany que la tomata truqui a la porta de casa. En realitat eren les meves germanes Pili i Isabel arribant del mercat de la vila on han comprat unes tomates de rotunda vermellor procedents de l’hort de la pagesa de confiança de Llofriu.
Hi ha alguns moments tradicionals de l’any on hi ha una certa revolució a la cuina on la participació familiar és general, sobretot quan hi ha espai físic suficient per donar als més petits el seu paper. Pot ser amb els canelons de Sant Esteve quan la mainada els enrotlla sobre el marbre o bé pastant els brunyols del Dijous Sant. Fa uns mesos el zàping elevisiu em va regalar insospitadament un documental sobre l’elaboració de les conserves casolanes de tomata. Era una família pagesa que tenia el seu propi hort a als afores de San Marzano sul Sarno. No podia tenir millor pedigrí el lloc triat perquè el poble dona nom a la probablement més famosa varietat, cultivada a la plana que neix a l'oest del volcà Vesubi, a una mitja hora de Nàpols. Al documental es veia com els nens pelaven les tomates un cop escaldades. També els hi deixaven manipular una mena de màquina no automàtica per passar-los. Al foc les mares i àvies remenaven la salsa fins al punt exacte. Després s’omplien botelles i un cop segellades omplien una mena de gran caldera metàl·lica que anava al foc. En un dia havien fet passata di pomodoro per tot l’any, un puré de tomata molt líquid i filtrat.
Fins aquí la part italiana de la història d’avui. A terres gironines tenim una tomata ( a Barcelona un tomàquet, fet diferencial identitari) que pot competir perfectament en qualitat i prestigi amb la de San Marzano: la tomata de pera. De fet son cosines germanes pel seu sabor i aspecte exterior. Dolces i menys àcides, poques llavors, fàcils de pelar. Això si, sense el màrqueting italià. Les que aquest any han entrat a casa són de l’espècie «Roma», més rodones i també parentes de les de pera. Les meves germanes les ratllen (quan hi han hagut nens petits ajudaven i ho tacaven tot de vermell) i couen amb oli abundant, corregint sal i sucre fins trobar el punt. A alguna cassola hi afegeixen alfàbrega. Quan es cuita omplen pots esterilitzats i els bullen fent que els recipients es quedin sense oxigen assegurant la perfecta conservació. L’altra dia mentre feien el procés s’havia de dinar. Es va resoldre sense complicar massa la feina a la cuina. Varen bullir uns spaguettis Rumo del número 3, afegiren salsa tomata acabada de fer amb una mica d’alfàbrega i parmeggiano ratllat. Una meravella.
No he tingut sempre una relació civilitzada amb la tomata per diverses raons. La primera es que amb l’excusa d’una teòrica alimentació sana ens han arribat des de fa dècades productes sense cap qualitat. I així entraven a les cases i als restaurants tomates horroroses, sense cap sabor per una qüestió de preu però també d’un profund desconeixement a l’hora de comprar. Els vaig avorrir. Ha estat espantós el desprestigi de la tomata. En segon lloc, també critico que s’hagi desvirtuat el tradicional sofregit català inundant-lo de tomata sense cap criteri. La presència de la tomata es fonamental però ha de ser minoritària i mesurada sinó acaba amb els altres sabors i textures. Finalment, el pa amb tomata. Amb dos pecats. El pecat mortal l’adjudico als que amb un pinzell escampen un gruix considerable de salsa de tomata sobre la llesca de pa. Frustrant. I el pecat venial als que no tenen la precaució d’escórrer les tomates molt líquides mullant el pa en comptes de sucar-lo.
Si es prenen precaucions per evitar aquestes coses, la meva relació amb la tomata es immillorable. Escrivint m’han vingut ganes d’anar a San Marzano o, queda més a prop, a l’Hotel Almadrava i els seu rigattoni amatriciana flambejats. Em venen a la memòria del gust del passat i del present les espardenyes guisades amb tomata de Can Toni de Sant Feliu o d'Els Tinars, el pa amb tomata amb pernil de La Quadra de Calella de la Costa o els peus de porc amb tomata de can Joan d’Adri.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
- Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
- L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és 'massiva
- Alerten que la variant de Les Preses i Olot comportarà 'una afectació agrària irreparable
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
- Prefereix Puigdemont un govern PP/Vox?