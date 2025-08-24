Opinió
Joaquín Rábago
Ucraïna: als europeus els han entrat de cop les presses
Als set polítics europeus que de sobte van decidir guardar-li les espatlles al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca sembla que els han entrat de sobte les presses.
Un d’ells, el canceller federal alemany Friedrich Merz, va parlar d’un termini d’«entre set i deu dies» perquè els xerpes que s’encarreguen d’aquestes coses elaborin un pla de «garanties de seguretat» per a Ucraïna un cop acabi el conflicte.
Per què tanta precipitació de sobte? Serà perquè no poden suportar que continuïn morint ucraïnesos al camp de batalla? Els russos, en canvi, sembla que no importen.
Però si francesos, britànics i alemanys, als quals es va sumar un nouvingut com és el president de l’exneutral Finlàndia, estan tan preocupats com diuen pels ucraïnesos, per què van decidir esperar fins ara?
I per què fins fa un parell de dies només parlaven de prolongar la guerra fins que les sancions econòmiques i l’ajuda militar a Ucraïna obliguessin Rússia a tornar les regions que ha ocupat?
Podrien haver evitat moltes desenes de milers de morts -moltes més que les que diu la seva propaganda- a finals de març del 2022, quan el pla de pau que negociaven a Istanbul russos i ucraïnesos ja estava molt avançat.
Però va aparèixer llavors a l’últim moment com a malèfic «deus ex machina» el premier Boris Johnson, que, en total acord amb el president dels EUA Joe Biden, va sabotejar aquelles negociacions.
I va animar els ucraïnesos a continuar la guerra perquè eren gent valenta i, amb les armes que els proporcionaria l’OTAN, donarien als russos el que es mereixen.
Més de tres anys després i amb centenars de milers d’ucraïnesos caiguts en batalla o ferits de per vida, no es va complir la predicció del bufó britànic. I els ucraïnesos perden cada dia que passa més homes i més territori.
Mentrestant, són molt els diners dels contribuents invertits en aquesta guerra i l’OTAN sembla comprendre per fi que no la pot guanyar. Cosa que, i que perdoni el lector la meva immodèstia, alguns ja fa anys que diem.
D’aquí que els europeus decidissin viatjar de sobte a Washington en companyia del president ucraïnès en un intent desesperat d’aconseguir que Trump se’ls unís en la seva exigència a Rússia d’un alto el foc incondicional i immediat abans de començar a parlar.
Va ser un vergonyós espectacle el que van oferir els europeus amb les seves adulacions al senyor feudal per fer-li canviar d’opinió i que s’oposés a qualsevol tracte amb Rússia sense un cessament previ de les hostilitats.
Només la italiana Giorgia Meloni semblava una mica nerviosa amb la lamentable adulació de què formava part i que no va donar tampoc el resultat que esperaven.
Trump té sens dubte moltes diferències amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, però hi ha alguna cosa que comparteixen i és el seu menyspreu profund per uns europeus que, més que líders, semblen vassalls.
