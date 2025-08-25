Opinió
A la deriva
Dos partits ha necessitat el Girona per fer allò que semblava impossible des de fa uns quants anys: tocar fons. Les desastroses actuacions contra el Rayo Vallecano i ahir davant del Vila-real han fet que ja tothom s’hagi tret la careta. Fins i tot Míchel, que després del partit es va dedicar, davant la televisió i a la sala de premsa, a disparar contra tothom.
El tècnic va deixar unes quantes perles com ara que el missatge del club no està clar, però sense dir quin és aquest missatge i en què afecta (tothom ho sap) al mateix equip.
El tècnic també va ser contundent quan va explicar que havia dit al vestidor que ahir no se sentia representat pels jugadors. I posteriorment va afegir que mitja dotzena d’homes que té a les seves ordres no estan centrats en la feina. Però l’entrenador tampoc va dir noms propis. Per si no n’hi hagués prou, va dir que ni el club, ni ell, ni els mateixos jugadors sabien ben bé on estaven i quina era la direcció idònia, que és com dir que l’equip ha començat la temporada anant a la deriva.
Però el que no es va recordar de dir Míchel és perquè ha pres en aquests dos primers encontres algunes decisions més que discutibles, i perquè en comptes de dir, a situació passada, qui és qui no l’acompanya, no ho deia el dia abans en la prèvia de partit.
Amb tot plegat, caldria no oblidar que aquestes dues primeres jornades semblen més una continuació de la patètica segona volta de la temporada passada que no pas una crisi de nova fornada. L’equip ja fa molts mesos que no rutlla i molts es pregunten si això té realment a veure només amb les opcions que ofereix aquest mercat de fitxatges.
Perquè el cert és que en dos partits s’han encaixat vuit gols (inadmissible) i que l’equip no només avorreix i no competeix, sinó que causa vergonya. Mala peça al teler.
