Opinió
L’estrès demogràfic
Hi ha preocupació de les autoritats xineses per la caiguda en picat de la natalitat amb problemes de mà d’obra. És una paradoxa que un país que ha enviat desenes de milions d’emigrants arreu, ara es plantegi com abordar una disminució de la població. La Xina ha intentat promoure polítiques natalistes després de dècades d’obligació d’un sol fill, per passar després a dos i, finalment, permetre’n tres. Però no se’n surt i ara aposta per la robotització i la tecnologia. Rússia, amb una caiguda de població encara molt més dramàtica, no podrà activar la tecla tecnològica perquè és una cleptocràcia militar i de capitalisme extractiu que s’ha allunyat del progrés tecnològic amb finalitats civils.
Però, a Europa com estem? Fa quaranta anys observàvem la caiguda de la natalitat en les socialdemocràcies nòrdiques, pioneres en l’emancipació de la dona, mentre a la Mediterrània es conservaven uns índexs de manteniment poblacional. Avui, la situació s’ha capgirat. Els nòrdics van revertir el panorama i, ara, són dels que tenen la natalitat més alta a Europa, gràcies a polítiques de protecció a les famílies, que en alguns casos arriben a ser un 30% monoparentals. Gràcies a una política laboral de plena ocupació incloent les dones i allargant l’edat de jubilació a canvi d’accés a anys sabàtics. Gràcies a una política endreçada d’immigració on s’ha prioritzat la captació de talent format i amb llocs de treball concrets. I amb gran generositat cap als refugiats polítics. També és cert que l’abús que s’ha fet del dret d’asil, més la desconnexió generacional amb el marc democràtic i el bé comú, l’expansió del tràfic de drogues, estan portant també problemes de convivència a societats que teníem per paradisíaques.
Però, mentre els nòrdics tenen una sòlida història de democràcia i d’estats del benestar que els permetrà superar aquests nous reptes, no és així a l’àrea mediterrània. Des de Portugal fins a Grècia, passant per Espanya, França i Itàlia, són estats que han viscut, en períodes més o menys llargs, dictadures al segle XX; que tenen un ADN profundament jacobí i autoritari i que, amb l’excepció de França, no han arribat mai a gaudir dels nivells alts dels estats del benestar nòrdics. La indústria concentrada en pocs territoris d’aquests estats va absorbir part de les migracions internes, però ha estat el turisme de massa el que ha convertit bona part de la resta territorial en zones balneàries que creen ocupació estantissa a l’hostaleria i a la construcció. La immersió en la societat de consum i unes prestacions de l’estat del benestar que no cobreixen prou les famílies treballadores donen el resultat esperat: trobem més parelles amb gossos que amb nens. Perquè els salaris fa dècades que no creixen en termes relatius, mentre sí que ho fa el cost de la vida: la cistella de la compra i l’habitatge. I per mantenir uns models econòmics que prosperen amb sous rebentats i economia submergida es crida a la immigració regulada o no. I aquí és on salten les contradiccions.
Els estats mediterranis, Espanya la primera, haurien de fer un gir nòrdic: plena ocupació de qualitat, salaris alts, liquidació de l’economia submergida, allargament voluntari de la jubilació, compensació de les famílies treballadores joves, parelles o monoparentals, revolució per un habitatge assequible, obstrucció al turisme massificat, acollida social i lingüística (a Catalunya en català), establiment clar de drets i deures per a tots els ciutadans o empadronats...
Aquest gir no s’està fent perquè mana una classe dirigent rendista, no productiva, habituada a models burocràtics i extractius. Per això, per una banda, crea llocs de treball precaris ocupables només per la immigració de poca qualificació; i per altra, assaja de frenar la immigració irregular com pot. En el cas espanyol, s’arriba a fer bandera que el simple creixement demogràfic per immigració comporta creixement de riquesa i salvació de les pensions. Les dues coses falses. Més població amb sous de misèria i en sectors poc productius fa créixer el PIB, però disminueix el PIB per càpita i el que aporten a l’estat és menor del que en reben. El cas extrem de les Balears i dels pobles catalans de la costa és emblemàtic: la població ha empobrit de mitjana, en dues dècades. Que al mateix moment que passa això, els sectors industrials, d’agricultura tecnificada o professionals es queixin que els falten tractoristes, transportistes, mecànics, llauners o fusters, per posar alguns exemples, demostra la nefasta política d’ocupació/immigració que fa dècades practiquen els governs d’Espanya, siguin del PP o del PSOE.
Els migrants cerquen oportunitats allà on se’ls en donen. I no es poden fer responsables dels impactes que la seva vinguda pot tenir en les societats receptores. A Catalunya ja som 8 milions i perquè no prenguem mal, les polítiques econòmiques i d’incorporació als valors democràtics i la llengua catalana han de canviar de cap a peus. I no fer volar coloms amb els 10 milions.
