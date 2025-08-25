Opinió
El silenci sobre el dret a decidir
És sorprenent, si més no, tot i que la perplexitat permanent em podria portar a definir-ho amb altres termes, que el concepte sobre el dret a decidir (no sobre la independència), hagi desaparegut del panorama polític. Un concepte i estratègia que malgrat el pas del temps, els silencis, etc. segueixen més vius que mai. En canvi, les propostes realment sobiranistes, passen sense pena ni glòria, desapercebudes més encara ignorades per tothom!, inclosos els anomenats sobiranistes i els que més cridaven sobre el dret a decidir. També de l’Institut Sobiranies, que inicialment em va crear expectatives, però o s’ha quedat curt o s’ha perdut pel camí de la reflexió teòrica. I ara, cal actuar.
Pel que sembla, per uns no interessa més que en tant tingui a veure amb un referèndum per la independència, i per altres encara s’ignora l’ampli ventall i recorregut del dret a decidir. O sigui, ampliar/aprofundir la democràcia, la participació política, les consultes populars i ciutadanes, per tal d’exercir el dret a decidir en el màxim d’afers de la vida social, cultural, econòmica, política, ambiental, energètica, sanitària, etc.
És curiós que tant el gruix dels anomenats «sobiranistes» no les proposin, implementin, exigeixin, reclamin o aprovin, com tampoc els no «sobiranistes», ja que són mesures legals, factibles, conegudes, entenedores i gens anticonstitucionals. Posem uns exemples.
- Promoure una consulta per saber si la població vol que el tancament de les nuclears a les dates previstes, sigui definitiu i irreversible (del contrari s’està donant aire al lobby nuclear -ja hi ha pressions ara, per que no es tanquin-) i es continuï entorpint la transició energètica i les renovables (estem a la cua d’Espanya i Europa).
- Promoure un referèndum o una consulta, per tal de saber l’opinió dels catalans sobre si es vol o no el Pla de Rearmament europeu i l’augment de despesa militar espanyola al 2,1% del PIB. El Govern espanyol s’ha posicionat contra el 5% exigit per l’OTAN, però obvia que ha aprovat duplicar el pressupost que hi havia fins ara (l’1,2%).
- Promoure una consulta, per tal que tots els ajuntaments de més de 20.000 habitants tinguin Consells municipals de Medi Ambient, d’Habitatge, de Mobilitat, de Benestar Social i per la Pau. Vinculants o no ja ho decidiran ells, però si volem aprofundir en el dret a decidir, han de ser vinculants.
- Promoure una consulta popular on es pregunti: «Està d’acord que a Catalunya totes les comarques siguin corresponsables de la transició energètica i tinguin una quota a part de les instal·lacions d’energies renovables, i més si aquestes comarques tenen una geografia favorable a l’energia eòlica o solar?». Atès que fa anys està trencat el principi de solidaritat territorial i ambiental per l’egoisme NIMBY.
- Promoure una consulta popular on es pregunti: «Vol que Catalunya tingui plenes competències en energia hidràulica i totes les centrals hidroelèctriques, no només les de les conques internes i totes les minicentrals (unes 200) passin a mans de l’Energètica pública catalana?. Comencem pel dret a decidir dins de Catalunya!
- Promoure una consulta per tal que totes les localitats de més de 20.000 habitants tinguin com a mínim una Comunitat Energètica Local, un mínim de Refugis Climàtics segons el nombre d’habitants i un fòrum ciutadà pel clima (atès que la Generalitat no els ha endegat i «l’assemblea ciutadana pel clima» s’ha interpretat en sentit restrictiu, només a nivell supramunicipal -de Catalunya- i limitada a 100 persones).
- Promoure que tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants tinguin o posin en marxa processos de «Pressupostos participatius», per tal que el 5% com a mínim del pressupost total, el decideixi la ciutadania de forma directa. Actualment són pocs els ajuntaments que ho fan i els que ho fan, hi dediquen un simbòlic 1%...
- Promoure una consulta popular per tal que tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants, estiguin obligats (ara és opcional i per això poquíssims en tenen) a implementar clàusules socials, culturals i ambientals en els processos de contractació pública d’obres, productes i serveis, per fomentar l’ocupació i l’economia social. El que també s’anomena compra pública, social i verda. Al País Basc i Navarra ho tenen molt treballat i estès, sent pioners a Espanya. Es sorprenent com a Catalunya el gruix del «sobiranisme», no vinculi la sobirania econòmica, amb l’economia social i cooperativa.
- Promoure que tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants, tinguin Regidoria de Participació Ciutadana, i que aquesta tingui el màxim de competències (en lloc de ser un «florero» o una «Maria») i fomentar més el teixit associatiu, hotels d’entitats, consultes ciutadanes, ateneus i assemblees de barri o districte. L’educació pel dret a decidir s’ha de començar des d’allò local i concret, per anar pujant a nivell més polític i nacional. Esperar a que un dia determinat, tothom participarà o reclamarà un referèndum, sense haver treballat primer allò bàsic, es ingenu i destapa estratègies màgiques.
Un exemple ben recent que diu poc del suposat sobiranisme dels que més criden, el tindríem en l’exigència del sector més conservador i juntaire d’ERC de fer una consulta interna per tal de trencar amb el Govern d’Illa. És curiós que vulguin decidir sobre això i en canvi no s’hagin plantejat mai el dret a decidir dels catalans en la seva vida quotidiana.
Hi ha multitud d’aspectes i necessitats d’autodeterminació que es poden incloure en dinàmiques participatives i fer pedagogia amb el dret a decidir. L’empoderament de la gent practicant sobirania popular, és el que farà que s’entengui millor la sobirania com a quelcom propi i útil i no únicament identitari associat a la «independència».
Subscriu-te per seguir llegint
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- L’olotí que ho va deixar tot per menjar-se els millors tacos de Mèxic
- Vila-real - Girona (5-0), en directe
- Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges diumenge a la tarda
- Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible
- «Siguem 17.000, 20.000 o més, la Diverbeach tornarà a ser un èxit»
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella