Opinió
Talent blanenc a Torroella
Dins la programació del Festival de Música de Torroella de Montgrí, la vetllada del dimecres 13 d´agost, Garreta Party, va suposar una esplèndida «delikatessen» sonora. Al davant de la proposta, d’una banda, el pianista i compositor blanenc Carles Marigó. De l’altra, un també reconegut músic ( virtuós de la tenora) i director blanenc, en Jordi Molina. Formant tàndem amb tots dos, la Cobla- Orquestra Montgrins i el percussionista David Domínguez.
Les sardanes de Juli Garreta, en versió lliure i uns arranjaments - Marigó i Molina- festejant amb ritmes i harmonies jazzístiques, llatines, etc, varen sublimar les composicions del músic de Sant Feliu de Guíxols, del que s’acompleixen 150 anys del seu naixement. La darrera peça, l’emblemàtica Juny va suposar el colofó a la vetllada, abans dels aplaudiments, els bravos i la «propina». Qui estigués allà i conegués aquesta sardana va poder gaudir-la, aquest cop, amb el subratllat d’una percussió ajustada i mai invasiva, de l’embolcall a vegades vellutat a vegades intens del piano d’en Marigó i de la barreja de subtileses i potència sonora que despleguen músics de gran nivell com els que configuren Els Montgrins, una cobla on hi toca també algun blanenc.
El Festival de Torroella és una fita consolidada en el ventall de festivals que han aparegut com bolets aquests darrers anys, durant l’estiu. Uns festivals on no tot el que es programa, fent un símil gastronòmic, són «primeres». Sovint, artistes i grups en la tardor de les seves trajectòries configuren part dels cartells. Entre el públic, s’hi barregen, també, melòmans i fans amb aquells que van a veure i/o deixar- se veure. Aquest és, però, un altre tema.
La feina de les Joventuts Musicals de Torroella és de llarga volada i, a manca de llocs i jardins emblemàtics com els que acullen altres festivals, la seva principal motivació és l’excel·lència de les propostes. També la cura dels artistes que hi participen i la preocupació perquè la seva música, el so, arribi al públic en les millors condicions. En Carles Marigó, entre peça i peça, en va fer elogi i agraïment. De la mateixa manera que amb una frescor i un sincretisme encomiables va presentar cadascuna de les composicions i els membres de la formació musical que l’acompanyava. Quina senzillesa la d’aquest pianista de primer nivell que després una formació amplíssima (busqueu a Internet) ha transitat de propostes de música clàssica cap a territoris on fa bandera de creativitat i innovació. Seguiu aquest nom i seguiu la seva trajectòria. Viatjareu molt lluny.
Aquest mes de setembre comença a Blanes una nova edició del que s’ha batejat amb el nom de «Talent Blanenc». Va néixer fa un parell d’anys enmig d’algunes polèmiques d’artistes i grups que s’havien sentir exclosos. No tindrem el magnífic Garreta Party, però sí a Carles Marigó! qui en un format-trio, serà una de les propostes que s’han programat des de principis de mes fins a l’octubre. Amb tota certesa, aportarà nivell a una programació eclèctica que aplegarà professionals i amateurs amb arrels a Blanes , en diferents espais. També al teatre on, tot i seguir els problemes d’aire condicionat, la temperatura, confiem!, serà més suportable.
Talent o perseverança? Com diu el gran David Mamet, el talent és difícil de mesurar. Si no va acompanyat de moltes hores de formació, feina i dedicació pot servir per a ben poc.
