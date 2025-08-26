Opinió | Tribuna
Isabel Olmos
El còctel letal que va posar fi a la vida de Yolanda
Hi ha dies en què treballar en un mitjà de comunicació es fa especialment dur, no els ho negaré. I, darrerament, ho és gairebé sempre. De vegades, té a veure amb l’estat d’ànim d’una, que també és persona, però entre la Dana, Gaza, els incendis, la desatenció social als més desafavorits i debats polítics que fan perdre la confiança a la classe i al sistema, entenc a les persones que em confessen que ja no veuen les notícies. Cal dopar-se amb un blíster de pastilles Barbie per poder fer front al nostre entorn i dir «aquí us quedeu».
Si això ens passa a persones que, sortosament, no vivim en circumstàncies d’exclusió social, violència sistèmica, pobresa, delinqüència o discriminació, imaginin aquells que, a més, pateixen tot això. Com per exemple Yolanda, la veïna de Llíria que va estar 12 dies segrestada en un xalet pel seu marit, que la sotmetia a agressions contínues i vexacions. Podran suposar vostès el nivell de maltractament que aquesta dona va haver de suportar. En aconseguir alliberar-se, Yolanda –amb problemes profunds d’addicció– el va denunciar i es va convertir en l’epicentre dels atacs de l’entorn del marit i les xarxes socials, que en qüestionaven el relat. Al final, com va explicar el meu company Abraham Pérez, Yolanda va decidir posar fi a la seva vida.
En aquesta encertada i respectuosa anàlisi, Abraham es preguntava què ha fallat perquè una dona víctima de violència masclista, absolutament vulnerable i assetjada per terra, mar i aire després d’haver viscut un episodi traumàtic no hagi trobat cap altra sortida que suïcidar-se. I té raó. El seu agressor va quedar lliure després d’una multa i la prohibició de no apropar-se a la seva exparella; però qualsevol persona amb dos dits de front tindria clar que aquesta dona necessitava, tant sí com no, atenció, acompanyament i protecció. En més o menys mesura, més presencial o més virtual, més social o més policial; però Yolanda no s’havia d’haver quedat sola, administrativa i socialment, després d’un episodi tan brutal com el que va viure. Encara que es posessin recursos a la seva disposició, cal preguntar-se si aquests, de vegades, estan allunyats de les necessitats reals de les víctimes.
