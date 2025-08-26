Opinió
El cotó no enganya
A la famosa pel·lícula d’Alfred Hitchcock North by Northwest (Perseguit per la mort) uns sinistres personatges confonen al protagonista, l’actor anglès Cary Grant, amb un misteriós personatge del qual es parla en tot el film de forma recurrent, però que en cap cas surt a escena.
A Nova York, el publicitari Roger Thornhill és confós casualment per uns espies amb un agent del govern, George Kaplan, a qui volen matar. El protagonista es fa escàpols, després d’intentar provar la seva innocència. Com més avança la trama de la pel·lícula, cada temptativa l’identifica una mica més amb el denominat George Kaplan, fins al punt d’estar acusat d’un homicidi perpetrat a la mateixa seu de Nacions Unides.
Aquesta pel·lícula d’intriga, de la qual es va fer l’estrena mundial a Donostia en la VII edició del festival de Sant Sebastià (1959), podria haver estat escrita i fins i tot protagonitzada per Robert D. Kaplan, el periodista i analista polític (agent de la CIA segons alguns) que a començament de juliol va visitar Barcelona.
El sibil·lí Robert Kaplan, autor d’uns quants bestsellers, va venir a la capital catalana a presentar el seu darrer llibre Waste Land, Tierra Baldía és el títol escollit per a la traducció editada al món hispànic.
En la seva apoteosi individualista del liberalisme, l’autor nord-americà cita a tots els pares del conservadorisme, des de l’irlandès Edmund Burke, periodista, polític i filòsof reconegut com el creador del corpus principal de la doctrina social/cultural conservadora, fins a John Stuart Mill (economista i polític britànic que va destacar per la defensa de l’anomenat utilitarisme i el liberalisme clàssic i per les seves contribucions en els camps de l’ètica la política i l’economia). En les seves reflexions, Kaplan no s’oblida de citar al filòsof jueu Isaiah Berlin, considerat un dels principals pensadors liberals del segle XX. Tampoc es descuida Kaplan, de personatges com ara Spengler, Herzen, o del mateix Ortega y Gasset, autor de l’assaig La rebelión de las masas (1930).
L’epítom de Kaplan, manlleva el nom d’un famós text de l’escriptor TS Elliot (Premi Nobel de Literatura 1948). A Tierra Baldía, també cita a Alexander Solzsenitsyn i a Hanna Arend (parella sentimental de Martin Heidegger), autora d’Els orígens del totalitarisme (1951).
D’una forma directa o indirecta, Kaplan va comentant al llarg del text a aquests autors, que són la flor i nata de l’anomenat món lliure i de la societat capitalista occidental. El periodista nord-americà cita el fracàs de les revolucions liberals de 1848 i avisa que occident anirà morint, a poc a poc. En aquest punt, recorda que, després de l’esfondrament de l’imperi romà va arribar el cristianisme, la creença en la civilització de la humanitat i darrerament el liberalisme, que és la religió final que ell qualifica del millor èxit d’occident.
Enric Juliana, kaplanista confés, ha esverat al personal replicant una idea que Kaplan aboca en el primer capítol del seu llibre. No badem, diu el periodista badaloní, que «el món capitalista pot acabar en una crisi comparable a la de la República de Weimar».
Després de la derrota alemanya a la I Guerra Mundial, es creà l’anomenada República de Weimar que fou dirigida per un govern socialdemòcrata feble, que no va saber fer front a la persecució patida per espartaquistes/comunistes/revolucionaris, ni evitar l’assassinat de Rosa de Luxemburg, la gran ideòloga socialista polonesa, nacionalitzada alemanya.
Darrere de tot aquest desgavell, ja sabem el que va venir, l’ascens del nazisme que va comptar amb el suport incondicional del gran empresariat teutó (Krupp, Thyssen, Siemens, Bosch, Lufthansa, Bayer, Basf, Allianz, Bertelsmann, BMW, Mercedes Benz, Volkswagen...) noms molt coneguts a la indústria alemanya encara ara.
Traduint als nostres dies, podríem dir que l’excèntric/grotesc Donald Trump, està al servei del renovat complexa militar industrial, dels tecnollibertaris de Silicon Valley i evidentment de la indústria d’armament.
Tornant a Robert Kaplan, en la presentació del seu llibre a Barcelona, a la que no va assistir Enric Juliana, però si el comte de Godó, l’analista ianqui va deixar anar alguns titulars com ara quan va dir que «el pacifisme europeu ha estat un luxe pagat pels contribuents dels EUA durant 80 anys».
La matança del 7 d’octubre del 2023 perpetrada per Hamàs, va donar a Israel la gran excusa/oportunitat per redissenyar tot l’Orient Mitjà. L’estat jueu no vol dominar la regió, va dir, «tan sols pretén destruir l’actual règim iranià, al qual considera un factor desestabilitzador per la zona. Només la victòria sobre l’Iran li permetrà aturar la guerra de Gaza».
Sobre el carnisser israelià Benjamin Netanyahu, digué que malgrat que a Europa no agradi (Hitler tampoc queia bé) és una figura històrica mundial de la qual d’aquí 50 anys s’escriuran biografies, quan ningú recordarà com es deien la majoria dels actuals líders europeus, ni de l’actual secretari general de Nacions Unides, del qual ara mateix molta gent no sabria dir quin és el seu nom. Per cert, al nou Papa Lleó XIV tampoc l’hem sentit garlar gaire.
Kaplan és un home encantador, la cara amable del sistema. És un conservador liberal, atlantista convençut, que ha col·laborat en la premsa progressista del seu país, en mitjans com ara el Washington Post o el New York Times, però no ens deixem entabanar, aquest periodista/viatger, es mou per tot el món, parla amb molta gent i després escriu magnífics llibres de viatges, geografia, política i història que són èxits de vendes per tot el món, però també és membre del Consell assessor del Departament de Defensa del seu país i és una de les principals plomes de la revista Foreign Policy publicada per un dels principals think tanks conservadors.
Ja ho deia en Tomàs, el majordom més famós de la publicitat dels anys 80 que, quan feia la propaganda de TENN a la TV, es passejava per tota la casa amb un cotó a la mà, posant a prova a les pobres dones de la neteja. Quina raó tenia, el cotó no enganya!
Subscriu-te per seguir llegint
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas
- S’encasta amb el cotxe contra un hotel de Lloret fugint d’un control: conduïa sense carnet i begut