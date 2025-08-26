Opinió
Incendis de sisena generació
Abans, quan un incendi era de cal Déu, es deia que era un incendi de cal Déu. Ara no, ara el llenguatge actual ens obliga a parlar d'incendis «de sisena generació». Un incendi de sisena generació arrasa el bosc igual que un incendi de cal Déu, però ho acceptem de bon grat perquè ens fa sentir moderns i importants. Surt un polític a dir-nos que el foc és difícil de sufocar perquè és de sisena generació i tots quedem més tranquils, ja no li donem la culpa a la incompetència dels uns i els altres, ni a la deixadesa dels boscos ni a res, és només que la sisena generació és així, què hi farem, paciència i que cremi la muntanya.
El que em molesta quan ens parlen d'incendis de sisena generació, no és saber que m'estan prenent el pèl -això ja ho donem tots per descomptat- sinó haver-me perdut totes les generacions anteriors, em vaig quedar en la primera, que era simplement un foc cremant hectàrees de bosc, així, sense més ni més. Com m'hauria agradat conèixer un incendi de segona generació. O un de cinquena, aquest hauria de ser preciós. Succeeix que hem passat dels incendis de tota la vida -és a dir, els de primera generació- als de sisena generació, de cop i sense avisar. No estem fets a una modernitat incendiària tan sobtada, hauríem d'haver viscut un temps en cada generació de foc per a aprendre a distingir-los, no deu ser el mateix un incendi de tercera generació que un de quarta i, en canvi, ningú ens va parlar mai d'aquests. Van passar pels boscos sense que ningú els identifiqués?
L'ús del llenguatge és molt important, serveix per a idiotitzar els ciutadans. Si en lloc d'amenaçar-nos amb contenidors intel·ligents, a Girona ens haguessin dit que ens endossarien contenidors de sisena generació, ara no ens queixaríem perquè la ciutat està feta un fàstic, són coses d’aquesta nova generació. Si Pedro Sánchez ens hagués dit que aplicaria una amnistia de sisena generació, ningú pensaria que la concedeix només per a continuar en el poder, la sisena generació és així. Si el Vivales expliqués que el de Waterloo és un exili de sisena generació, ningú l'acusaria de viure com un paixà a costa dels seus seguidors, és només que els exilis de sisena generació són així.
