Opinió
Patètic, així de clar
Sí, sí... jo vaig ser un dels socis del Girona F.C. que veié en directe el segon ridícul de la temporada. Quatre-cents quilòmetres d’anada i quatre-cents de tornada per a res. Més que un ridícul espantós, jo diria que fou patètic. Al cap de vint minuts de partit, ja podíem tornar cap a casa. Ens hi presentàrem sense porter i amb una colla de jugadors que no tenen qualitat per a una categoria de màxim nivell. I per a més inri dues errades de pati de col·legi de Yangel Herrera i Krejci –els dos jugadors amb més xicotes en el mercat d’estiu– ens sentenciaren a la mínima.
Només portem dos partits i l’afició ja pensa en el descens, aquest era el comentari més generalitzat a la sortida de l’estadi de La Ceràmica. Aquest equip és impossible que pugui competir. És una continuació empetitida del de la temporada passada quan a la segona volta se sumaren només 13 punts dels 57 possibles.
El SOS de l’afició ja ha afectat fins i tot Míchel Sánchez que ha criticat el club per primera vegada des de la seva arribada a Montilivi. Crec que l’entrenador ja n’està tip de tapar les vergonyes d’un consell d’administració molt allunyat dels seus socis i simpatitzants. No m’estranyaria gens que, –si no s’hi posa remei urgentment– presenti la dimissió. Ningú no hi té res a guanyar i una bona colla de jugadors només pensen en poder sortit aquesta mateixa setmana. Però amb la imatge del proppassat diumenge, difícil ho tindran.
Són difícils de creure les declaracions de l’entrenador quan afirmà que la porteria estava ben coberta. Les cantades del jove Krapyvtov demanen a crits reforçar aquesta demarcació. I incomprensible la paciència del míster amb Moiovski i inexplicable l’onze inicial a Vila-real. M’atreviria a dir que Míchel està perdent la carta de navegar, quelcom inimaginable fa uns mesos. El consell d’administració l’està rostint com un pollastre a l’ast.
La temporada passada ens vam salvar de miracle. No hi havia equip per a competir com es veié a la segona volta. Quique Cárcel tenia tot l’estiu per a reforçar una plantilla que era més de Segona que no pas de Primera. Han anat passant les setmanes i només han arribat fins avui cedits i un jugador camí de la quarantena d’anys. Ningú no s’explica que l’entitat no faci fitxatges en propietat com ho ha fet l’Espanyol, per exemple. Ja seria hora que Pere Guardiola donés la cara i expliqués si és veritat que tenen al cap vendre’s el club.
És cert que el Girona F.C. és una empresa privada i poden fer els seus accionistes el que vulguin. Però els socis mereixen com a mínim una explicació. La gran quantitat de diners rebuts la temporada passada no es van invertir ni en fitxatges ni en la millora d’unes deficients instal·lacions. Els membres del Consell és de pensar que recuperaren les seves inversions i és del tot legítim. No hi ha res a dir, ni molt menys. Però ara s’ha esperat a la venda d’en Miguel al Nàpols per tal d’esgarrapar uns quants milions i intentar portar alguna cara nova.
En dos mesos no ha arribat cap reforç en propietat i amb una certa projecció. Míchel es queixà l’any de la Champions de no poder preparar la temporada amb tots els efectius. Enguany ha passat el mateix i no ha obert la boca. S’ha dedicat a compartir les opinions dels seus superiors. I de ben segur –si no plega abans– ell serà el primer sacrificat si es confirma l’actual desori i no s’hi posa remei. Ara a correcuita s’intentarà posar pedaços a un vestit del tot estripat. Però només un cop de timó ferm pot salvar una situació esportiva molt preocupant i un divorci total entre els responsables del club i la massa social.
