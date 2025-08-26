Opinió
Vacances d’estiu (i IV) vellesa
Les vacances d’estiu de les persones de la tercera edat, eufemisme per evitar el nom de vells, solen acumular més càrrega de treball i menys temps d’oci del que es podria pensar. En general, l’estiu no hauria de representar un canvi en la rutina diària dels retirats del mercat de treball que haurien d’estar ociosos o feinejar de franc i per amor a l’art exercint activitats artesanals a les que no s’haurien pogut dedicar durant l’etapa laboral. Per suposat, es deixa de banda els rendistes amb una vida plàcida que gaudeixen de no fer res de forma permanent.
Ara bé, en aquesta apreciació de la vellesa, que arriba a partir dels 65 anys, tot i que es qüestiona, per regla general apareixen arrugues i canes, si abans ja no s’havia perdut el pèl, i el deteriorament progressiu de les facultats psíquiques i físiques acostuma a abarrotar les consultes mèdiques col·lapsades dels hospitals i centres d’atenció primària (CAP).
És cert que el progrés científic ha allargat l’esperança de vida dels ciutadans i que les polítiques socials haurien de permetre a la gent gran gaudir del descans merescut amb una pensió segura i digna, però la realitat no sempre és de color de rosa.
Què deparen els familiars per a alguns vells que fan vacances d’estiu o que han de treballar en plena temporada? Doncs hauran de tenir cura de les criatures, si no es poden costejar un casal d’estiu, o fer-se càrrec de les persones incapacitades, si no es poden permetre pagar una residència o poblen les interminables llistes d’espera per aconseguir una plaça pública.
Els estius de Lloret per les persones grans es converteixen en un infern, i no exclusivament per les altes temperatures, sinó per l’actitud provocadora dels galifardeus que visiten les platges de dia i les discoteques de nit. No fan cas, o més aviat se’n foten, si són censurats per la conducta que exhibeixen pels carrers i places de trinxeraires presumits i altius. Se’n riuen de les advertències d’avisar a la policia si no deixen de cridar i tirar escopinades a terra. S’encaren amb agressivitat si se’ls recorda el lema Enjoy & Respect perquè es posin la samarreta, respectin el descans dels veïns i ofereixin una imatge agradable de la vila. Res a fer!
Els mocosos que ens visiten, cada any més barbamecs, no entenen d’educació i encara menys trobar miraments cap a la gent gran.
Per acabar-ho d’adobar, la proliferació d’habitatges d’ús turístic (HUTS) s’ha convertit en una plaga que ni els agents cívics, contractats per detectar les irregularitats i les il·legalitats d’aquests allotjaments, se n’han pogut sortir en una missió impossible.
En fi, que en l’etapa de la vellesa és preferible fer les vacances d’estiu durant la resta de l’any.
