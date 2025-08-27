Opinió
Avís: aquest article és reciclat
Perdó per reciclar un article, però l’únic que ha passat des de llavors és el temps, perquè de la resta, el més calent és a l’aigüera. Era setembre del 2023 i la cosa començava així: «La setmana passada va fer deu anys del tancament de la biblioteca pública a la Casa de Cultura de Girona. El projecte de reobertura, que acumula més promeses que realitats, té des de fa uns mesos una nova data a l’horitzó: la previsió de l’Ajuntament és començar les obres a finals de l’estiu del 24 i, si els plans municipals no es torcen, l’equipament obrirà de nou al setembre del 25, dotze anys després d’haver perdut un equipament cultural clau al centre de la ciutat».
I res, a les portes del setembre del 2025, no és que el nou equipament no tingui data d’obertura, és que no se’n sap res.
Les darreres notícies del projecte són l’anunci, per part d’ERC, a finals del 2022 que els senadors republicans havien aconseguit incorporar una esmena a la Llei de Pressupostos de l’Estat amb un milió d’euros per la Casa de Cultura, i la inclusió, un any després, de la recuperació de la biblioteca al centre com un dels 64 punts principals del pacte de govern tripartit per governar la ciutat.
Hem passat l’equador del mandat i la biblioteca continua encallada. Sembla que aquesta tardor podria haver-hi novetats, però la veritat, fa de mal dir.
Si, més enllà dels anuncis i promeses -no n’aprenen, els polítics, d’enganxar-se els dits posant terminis impossibles de complir?- no hi ha moviments tangibles, podem dir que des de les institucions es fomenta el reciclatge, almenys el de l’article, perquè es repetirà.
