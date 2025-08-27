Opinió
Ni que fos el tren de la bruixa
Els usuaris de Rodalies ja no saben què més fer per assegurar-se desplaçaments mínimament fiables. Les avaries, els retards, les anul·lacions de viatges i un seguit d’imponderables fan que viatjar amb el servei de Rodalies de Renfe sigui, com a mínim, arriscat. No tant per la seguretat com per la incertesa de no saber si el tren arribarà a l’hora, si tindrà una pana durant el trajecte, si la catenària aguantarà, si hi haurà despreniments en algun punt del recorregut, si el servei de senyalització fallarà o si alguns galifardeus hauran robat coure deixant una part de la xarxa sense les mínimes condicions de seguretat.
Aquest dilluns mateix, un tren va patir un incendi a Calafell (Baix Penedès). Un altre, que circulava buit per Barcelona, es va avariar entre les estacions d’Arc de Triomf i el Clot i va provocar retards a les línies R1, R2 Nord, R3, R4, R11 i RG1. Però ja veníem d’un cap de setmana ple d’incidències, especialment a l’R3, la línia que connecta Barcelona amb Puigcerdà i que passa per Granollers, Vic i Ripoll. Les afectacions van ser diverses: hi va haver un tall de circulació entre Parets del Vallès i Granollers-Canovelles per una avaria en les desviacions; es va habilitar un transport alternatiu per carretera entre Parets i la Garriga, amb parades a Granollers, Canovelles i les Franqueses; es va produir una avaria al pantògraf i a la catenària, que va obligar a tallar el servei entre Montcada Bifurcació i la Garriga (ampliat després fins a les Franqueses); i dissabte al matí es van registrar retards de fins a 30 minuts entre Vic i Balenyà. Les incidències van ser tan greus que Protecció Civil va activar el pla Ferrocat per gestionar l’emergència ferroviària.
I tot això passa quan falta poc més d’un mes perquè es tanqui un tram de la línia per les obres de desdoblament, que començaran en una primera fase entre Montcada Bifurcació i la Garriga i, en una segona, entre Mollet-Santa Rosa i la Garriga. En total, seran 16 mesos d’obres en què els usuaris hauran de fer part del trajecte en autobusos.
Fa anys es va crear la plataforma d’usuaris Perquè no ens fotin el tren, quan ADIF –responsable de les infraestructures– volia automatitzar la venda de bitllets a l’estació de Torelló (Osona), deixant-la sense personal. Ja aleshores hi havia la sensació que el servei s’anava afeblint en una línia ja de per si molt precària, de via única. Durant anys, aquesta plataforma ha lluitat per aconseguir millores i reclamar el desdoblament. Tot i que ara s’han començat a fer passes en aquest sentit al Vallès i que en el futur es preveu arribar fins a Vic, el cert és que el servei va de mal en pitjor, i els usuaris ja no saben què fer ni què dir. Fa cinc anys que el Ministeri de Transports va aprovar el pla de Rodalies i, durant aquest temps, no s’ha desdoblat ni un sol quilòmetre de via a l’R3.
La consellera Sílvia Paneque ha dit que caldran dos anys per veure millores al servei i ha mostrat plena confiança en Rodalies de Catalunya, l’empresa creada entre Renfe Viajeros i la Generalitat. Si fins d’aquí a dos anys no s’aprecien avenços, els usuaris hauran de tenir paciència. Però segurament, en el cas de línies com l’R3, caldrà alguna cosa més que paciència, perquè desplaçar-se a Barcelona per treballar, estudiar o fer gestions pot esdevenir una experiència digna del tren de la bruixa.
Segurament els actuals gestors de la Generalitat són els que menys culpa tenen del caos present, perquè el material i les instal·lacions de Rodalies no estan dimensionats per atendre amb eficiència els 117 milions de passatgers que hi van viatjar el 2024. Però això no treu que els usuaris els reclamin responsabilitats per la gestió de les incidències, sovint agreujades per una informació molt deficient, impròpia d’una societat que es vanta de viure en plena era de la comunicació.
