Opinió | DES DE LA FONT DEL BISBE
La IA en l’Era nuclear
Acabarem aquest primer quart del segle XXI, molt pitjor del que vàrem deixar el segle XX. La violència, que és el recurs dels idiotes, sovinteja a tort i a dret. El que s’anomenava «relacions internacionals basades en regles», no ha estat més que una construcció de cartó-pedra, que no ha aguantat el primer cop d’aquells, que han cregut més útil el vell sistema de l’abús de la força. D’ací que quan es parla de Intel·ligència Artificial, no pocs la valorin més que la humana, donada l’experiència d’aguantar els governants actuals. Ara bé, si els que la programen no passen un control de qualitat, tindrem més del mateix, possiblement corregit i augmentat. Un exemple el tenim en l’accelerat ús que se’n fa per a la guerra.
Aquests dies als Estats Units s’està debatent l’ús de la intel·ligència artificial en el control nuclear. El debat sobre el paper de la intel·ligència artificial (IA) en el control de les armes nuclears ha passat doncs del terreny de la ciència-ficció a la realitat, adverteixen experts en el sector. Afirmen que el procés d’integració ja està en marxa i difícilment es podrà parar.
Els defensors d’aquesta tecnologia destaquen la seva capacitat per a processar grans volums de dades d’intel·ligència i anticipar escenaris molt més ràpid que qualsevol estat major militar. En un context on el temps de reacció davant d’una amenaça és mesura en minuts, l’atractiu d’accelerar la cadena de comandament és evident. Actualment, els algoritmes ja ofereixen resultats en àrees com la defensa antimíssils, l’alerta primerenca de llançaments i l’anàlisi de les imatges satel·litàries. No obstant, la història de l’era nuclear ensenya una altra lliçó.
Falses alarmes, errors en sensors o reflexos satel·litaris. En tots aquests incidents, la baula decisiva fou el factor humà: algú que va assumir la responsabilitat de no polsar el botó. La IA, adverteixen els experts li manca aquesta responsabilitat i es limita a actuar segons les dades i criteris establerts, que en situacions de crisi es poden veure distorsionades de forma accidental o intencional. Malgrat no pocs organismes internacionals insisteixen a mantenir un «filtre humà» i en garantir la transparència dels algoritmes, la cursa armamentista podria portar a les principals potències –Estats Units, Xina i Rússia– a reduir o eliminar aquestes salvaguardes per por a restar en desavantatge tecnològic.
Actualment, la IA ja s’integra en sistemes d’intel·ligència i de defensa aèria. L’estabilitat de la dissuasió nuclear dependrà de com es dissenyen els protocols de verificació, certificació i duplicació de decisions. La pregunta real no és si la IA formarà part dels mecanismes de control, sinó si la darrera paraula seguirà pertanyent a l’ésser humà. Malgrat els seus defectes, però també les seves virtuts.
