Opinió
Cristina Martín
La marabunta a casa. Auxili
Tinc una plaga de formigues diminutes. Microscòpiques. Són per tot arreu. Surten de forats invisibles oberts als rajols i a les parets. Apareixen de sobte als armaris del bany, als calaixos de la roba, a les motxilles penjades a la paret, al lavabo, a la dutxa, a la roba estesa al sol, als llits, a la taula del menjador, al pot de PatoWC; s’han fet ames i senyores de la cuina davant de la meva impotència. Noto el seu formigueig frenètic quan em pugen per les cames, pels meus braços, se’m fiquen per sota la roba. A vegades sembla que juguen a fet i amagar: sé que hi són, però no les trobo. Volen tornar-me boja. Recordo la pel·lícula que em va aterrir de petita, Cuando ruge la marabunta, on milions de formigues devoraven tot el que trobaven al seu pas, inclosos els vilatans que patien una mort espantosa, devorats per milers de diminutes mandíbules. Casa meva no és la selva sud-americana on el viril Charlton Heston intenta salvar la seva plantació d’aquests implacables himenòpters (tot i que alguna vegada el jardí ha arribat a semblar-ho), però l’exèrcit de formiguetes disciplinades atrinxerat a casa meva no té res a envejar-los ni en voracitat ni en fatxenderia. En alguns moments es repleguen i desapareixen, però sé que és una calma fictícia, com a les pel·lícules de terror, abans que irrompi en Freddy Krueger i et provoqui un infart: s’estan rearmant per, en el moment més inesperat, sortir en estampida amb un objectiu comú, com un sol individu format per cèl·lules infinites que es regeneren sense límit. Tant se val quantes en mati, en sortiran moltes més.
M’he gastat una fortuna en insecticides de tota mena: en esprai, pols, líquids, trampes que col·loco per tot arreu. No serveix de res: són immunes, passen de llarg amb un despectiu aire de superioritat. Es burlen dels meus esforços inútils per exterminar-les o, com a mínim, contenir una invasió que sé inevitable. Temo que qualsevol dia se’m desplomi una paret, corcada des de dins per una xarxa de galeries tant petites com infinites. Ara sé, massa tard, que la meva estratègia dels estius passats ha estat estúpida i suïcida: consistia, bàsicament, a tirar insecticida de tant en tant i esperar que arribés el fred i desapareguessin soles. Fins aleshores, intentava conviure amb elles, acceptant la seva presència o, més aviat, intentant ignorar-la. Obria un calaix o un armari i, si hi havia formigues, feia veure que no les havia vist i negava l’evidència. I elles, com en un film de ciència-ficció, anaven desenvolupant una resistència que les fa immortals. Mentre decideixo què faig amb la meva vida (o més aviat ho decideixen elles) o moro intoxicada, ofereixo casa meva a qui estigui interessat a rodar La marabunta a l’era de la IA. No caldran efectes especials.
