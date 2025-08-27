Opinió
Al peu de l’alzina
Com que la xafogor és sufocant refrescaré la pàgina amb historietes reals viscudes o que m’ha explicat qui estima les jocoses plasenteries i les sap contar de forma admirable.
No fa gaire preníem refrescos amb una colla sota l’alzina de l’era del meu amic Narcís i, a voltes, em distreia cercant quina frase o adjectiu és el millor per descriure les fulles de l’alzina: fulles del color de la sargantana, sota un cel platejat sota un cel blau o de baix la lona de fulles metal·litzades, de llauna. Que difícil és escriure amb bonica soltesa.
Era en un dia insuportablement caldós de sol, que cada estiu es fa més xardorós, entretant passava un aire fresc i ens hi sentíem molt bé, no obstant quan el vent que ens refrescava va parar de bufar ens acomiadarem.
Vaig escoltar amb un somriure als llavis facècies reals i bromades, plasenteries i badomeries, i com a bons tertulians competíem sense atropellar-nos per la més graciosa anècdota.
Un del grup, que en una altra ocasió ja ens havia divertit amb historietes de Winston Churchill, va fer-nos riure amb tres de noves plasents que no coneixem.
1. Hi va haver un intercanvi de telegrames entre el dramaturg Bernard Shaw i Churchill. El primer el va convidar a l’estrena de la seva obra Pigmalió: «Vingui, senyor primer ministre i porti un amic, si en té». Li respongué: «Agraeixo a l’il·lustre escriptor la invitació. No podré concórrer a la primera presentació. Aniré a la segona, si es fa».
2. Al Parlament anglès, durant un discurs de Churchill, una diputada de l’oposició el va interrompre: –«Sr. primer ministre, si fos el meu marit, jo posaria verí a la seva tassa de te». Churchill, amb molta calma la mirà de dalt a baix: «Si jo fos el seu marit, em prenia aquest te».
3. Un jove fotògraf de menys de trenta anys, quan Churchill va complir vuitanta anys, el va fotografiar i li va preguntar:
–El podré fotografiar quan compleixi noranta anys?
Resposta de Churchill:
–Per què no? Veig que vostè gaudeix de molt bona salut.
Com que ens sortia una tertúlia molt britànica en Jaume va trencar-ho amb anècdotes de Santiago Rusiñol.
La vida dels artistes amb tendència irrefrenable per la bohèmia cridanera o per la notorietat, alliberats de les convencions socials, està areolada de grans i petits esdeveniments, alguns poca-soltes, altres simpàtics; la majoria dels fets esdevingueren populars per la seva gràcia o escandalitzaren el sector benpensant.
A Catalunya, el pintor Rusiñol n’ocuparia el primer lloc. Una de les més divertides és aquella que a altes hores de la nit en un bar amb un seu amic pintor, aquest li va dir: El gran mecenes, l’amo de la beguda anisada, farà un certamen de quadres i premiarà el millor.
Rusiñol li va dir que havien d’anar-li a comunicar abans de la sortida del sol. Van anar a la seva mansió i a hores petites el van despertar per fer-li saber que després de discutir-ho arribaren a la conclusió que no es presentarien al concurs.
Quan em va tocar el torn vaig explicar la historieta d’Einstein. Molts anys després de rebre el premi Nobel (1921) va deixar-se entrevistar i declarà que era un cinèfil i no es perdia cap film. Els estudis de Hollywood el convidaren i en honor seu feren una gran festa.
En el sopar els actors, directors i productors van voler saludar-lo. Un xic cansat i en veure un home, un actor considerat el més ruc dels estudis, ell s’hi va acostar i li va contar que estava molt emocionat en conèixer tants bons actors i actrius, l’actor se’l va mirar i va considerar amb la seva pinta de beneit que era un més dels penjats que ronden pels estudis i li va dir «Miri això és molt relatiu». L’Einstein ho aprofità per assegurar-li que tenia una teoria sobre la relativitat. (Tot Hollywood havia emmudit per la mala sort que havien tingut i es preguntaven què pensaria el científic de tots nosaltres).
Tothom va voler saber de què havien parlat i perquè l’havia deixat sol en el sofà. «Quan vaig sentir que deia que tenia una teoria sobre la relativitat m’he aixecat i l’he deixat allà sol».
També va ser en aquest escenari que Einstein va finalment conèixer al seu estimat Charlot.
–El que més admiro del teu art, estimat Chaplin, és la teva universalitat. No dius una paraula i el món t’entén!
–És cert. Però la teva glòria, volgut Einstein, és encara més gran! El món sencer t’admira, encara que no entenguin ni una paraula del que dius.
Un llibre de Víctor Balaguer sobre Arbúcies i llurs llegendes, porta per títol: Al pie de la encina. Va ser amic dels amos de Can Blanch, una masia en una vall de vegetació exuberant d’oms, pollancres i turons arbrats: «les aigües per tot arreu brollen formant fonts fresques i saludables».
Un dia li vaig comentar a Josep Pla que havia llegit a Balaguer i el va desqualificar dient que era un escriptor fantasiós. Fi de la conversa.
