Opinió
Salvador Coll
Primer els de casa: una qüestió de justícia
Salvador Coll és alcalde de Cornellà del Terri
Fa uns dies llegia una notícia que explicava com en algunes piscines municipals s’han triplicat els preus dels abonaments i, en alguns casos, es distingeix clarament entre el que paga un veí del municipi i el que paga algú de fora. A alguns pot sorprendre’ls, però a mi em sembla una mesura absolutament lògica: els serveis municipals han d’estar pensats primer pels veïns del poble.
Els serveis i equipaments municipals tenen sentit si responen primer a qui els fa possibles: els veïns i veïnes del poble. Aquesta és i ha de ser la seva raó de ser. Una piscina, una escola, una llar d’infants, un habitatge, un casal o un espectacle cultural no són productes comercials oberts a tothom sense criteri; són, abans que res, serveis al servei d’una comunitat. Defensar que els veïns tinguin prioritat no és un gest d’egoisme ni de tancament, sinó un principi de justícia i de sentit comú. La gent del poble contribueix amb els seus impostos, sosté el pressupost municipal i dona vida al municipi. Per això, resulta incomprensible que siguin sovint els primers en quedar fora: quan la piscina es veu saturada per la pressió exterior; quan l’habitatge s’encareix perquè hi arriben persones sense cap arrel local; quan veïns de pobles del costat venen a abocar-hi les seves deixalles i trastos; o quan la llar d’infants i l’escola es col·lapsen i famílies del municipi es veuen sense plaça.
El mateix passa amb la cultura: concerts, teatre, festes i activitats que es programen amb diners i esforços del poble. És de justícia que primer s’obri l’oportunitat perquè els veïns de Cornellà puguin adquirir o reservar entrades, abans d’obrir-les a tothom. No es tracta de posar fronteres, sinó de reconèixer l’ordre natural de les coses: primer la comunitat que sosté l’esforç, després la resta. I, de fet, això no és cap novetat. En molts pobles, sobretot a l’estiu, només es permet aparcar en determinats espais als residents, i ningú ho veu com un desgavell. És, simplement, aplicar el criteri més lògic: primer garantir el dret dels qui viuen al municipi. Doncs amb l’habitatge, amb l’escola, amb la piscina o amb la cultura passa exactament el mateix.
La piscina municipal és un exemple visible, però el debat és molt més ampli: els recursos d’un poble han de ser pensats primer per la seva gent. L’habitatge ha de permetre que els joves es quedin i arrelin aquí, que les famílies puguin créixer aquí, que la gent gran pugui envellir aquí. L’escola i la llar d’infants han de garantir plaça a tots els infants del municipi. La cultura ha de posar primer la comunitat local davant que ningú més.
Això no és tancar-se, és establir prioritats clares. La solidaritat amb l’entorn és compatible amb el respecte a la pròpia gent. Però la bona gestió d’uns no pot convertir-se en l’excusa perquè altres traslladin els seus costos cap al poble veí.
La política municipal, al capdavall, no és altra cosa que això: tenir cura de casa nostra i dels qui hi viuen. Fer que cada servei tingui sentit i no perdi la seva funció essencial. I si algú ho troba exagerat, sempre hi ha alternatives gratuïtes i obertes a tothom: el mar i l’Estany.
Però la piscina, l’habitatge, l’escola, la llar d’infants i la cultura —com tots els serveis municipals— han de continuar sent, sobretot, dels qui dia rere dia mantenen viu el poble: Les veïnes i veïns del poble.
