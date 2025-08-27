Opinió
El segrest del meu cotxe
Els qui heu vist Pulp Fiction –Pulp Fiction és una de les nou pel·lícules de Tarantino, per al meu gust la millor, a pesar que el director prefereix Inglourious Bastards/Maleïts Malparits, la considera la seva obra mestra i segur que té raó, però no sempre ens enamorem de la més bella, sinó de la qui ens fascina, Casablanca és una obra mestra?, centenars d’obres mestres no han aconseguit donar-li sepultura, tot el contrari, la pel·lícula feta d’improvisacions i immortalitzada per Bergman/Bogart les ha enterrades a totes– doncs el que deia, els qui heu vist Pulp Fiction recordareu l’escena en què Vicent Vega/John Travolta visita a un camell per comprar cocaïna, Vega li explica que l’altre dia va trobar el seu cotxe que conservava immaculat ratllat, no saps, li diu al camell, com m’hagués agradat enxampar el malparit mentre em ratllava el cotxe, no ho saps bé prou, un estat d’ànim exaltat davant la perspectiva del goig de la venjança, un estat d’ànim que no té res a veure amb el meu estat d’ànim, un estat d’ànim fregant la desesperança en veure que on havia deixat el cotxe ara existia el buit, més que el buit, una absència, una absència no en el sentit físic sinó, m’atreviria a dir, en el sentit metafísic, com si m’haguessin amputat part de la meva ànima i em dic, el meu automòbil ha estat segrestat!, la visió del triangle groc al terra, que no és més que l’avís del rescat, confirma el pressentiment.
El taxista em diu que ells no noten Temps de Flors, els qui no donen l’abast són els de la grua municipal, una caixa enregistradora, i em ve a la memòria haver llegit aquí, al Diari de Girona, que 3 de les 4 grues de retirada de vehicles tenen més de 300.000 kilòmetres, i que l’Ajuntament pensa jubilar les dues que presenten més avaries per dues de noves i que està disposat a gastar-se com a màxim 182.189, 70 euros, quan ho vaig llegir vaig estar una estona donant voltes al perquè dels 70 cèntims, segur, em vaig dir, que els responsables de les finances del consistori saben el que fan. Després d’una estona llarga enmig de l’obscuritat el taxista em deixa a pocs metres de l’entrada d’on emmagatzemen els cotxes, m’identifico, pago i em diuen que busqui el cotxe, n’hi ha centenars, tots ells un dia varen ser estimats pels seus propietaris, i ara abandonats com a ferralla, és la vida, un cementiri d’il·lusions, clico la clau del cotxe fins que unes llums em fan saber que l’he trobat, el cotxe amb la seva lluminositat em mostra el seu agraïment per no haver-lo abandonat com a la resta, treu-me d’aquí, lloc inhòspit i lúgubre, anem-nos a casa, anem-nos!
Escric un missatge a la bústia de reclamacions de la pàgina web de l’Ajuntament, no un sinó dos, perquè en el primer m’equivoco en les dades d’on era el cotxe, i ho faig saber, signo i dono el meu correu i el meu telèfon, el que demano a l’encarregat del negociat és quin criteri se segueix per demanar que actuï la grua davant un cotxe mal aparcat, sí, el meu cotxe estava mal aparcat, però no tots els cotxes mal aparcats són segrestats, l’havia deixat allà mateix moltes vegades perquè és un d’aquests llocs que no molesta, que no representa cap perill, i sempre penses que comptaràs amb la complicitat del policia local, però no sempre la policia local és comprensiva, ara només el deixo amb els borns posats perquè hi ha una farmàcia a la vora, a hores d’ara encara segueixo sense saber per què la grua s’encapritxà del meu cotxe. Sempre que vaig del cotxe a la farmàcia i torno de la farmàcia al cotxe em capfico amb el silenci administratiu i juraria que escolto, per favor, no ens molesti, per què no és mort d’una vegada!
