Opinió
«Weapons»
Sovint ens queixem, i amb raó, que en cinema sembli que ja estigui tot inventat. Costa trobar al·licients a bona part de les pel·lícules actuals perquè sempre acaben apel·lant a idees alienes i passades, i fins i tot arriben a ser simples repeticions d’esquemes que no s’han molestat a alterar ni un sol mil·límetre el motlle en què es basen.
A vegades es justifica per la maleïda nostàlgia i en d’altres per adaptar-ho als gustos de les noves generacions, però el cert és que paraules com «reboot» o «remake» no deixen de ser banalitzacions de la creativitat, perquè són purs placebos per dissimular la seva absència. Per això, quan apareix un film que torpedina els clixés, supera les expectatives i ho refia tot a l’originalitat, per arriscada que sigui, l’entusiasme es torna contagiós. «Weapons» està sent un dels èxits inesperats de l’estiu, i de l’any, justament perquè no s’assembla a pràcticament res, i si t’hi recorda és perquè, com els seus models, confia cegament en la intel·ligència de l’espectador.
És millor no entrar massa en detall quan parles del seu argument, però es podria resumir en una cosa que saps al primer minut de metratge: els alumnes d’una mateixa classe, excepte un, desapareixen la mateixa nit i a la mateixa hora. Van sortir de casa seva corrent, sense destí aparent, i no se’ls ha vist més. A partir d’aquí, el director Zach Cregger, que ja va saber moure el tauler amb la magnífica «Barbarian», t’endinsa en un viatge absolutament fascinant (i terrorífic, convé tenir-ho en compte) que aconsegueix parlar de molts temes, alguns de delicats, sense renunciar a una personalitat narrativa enlluernadora. És d’aquestes pel·lícules que deuen el seu èxit a la seva singularitat, però també a la sensació col·lectiva que és una cosa que has de veure abans que te l’expliquin. I que ho has de fer en pantalla gran, a més.
Cregger no només ha firmat estremidor conte per a no dormir, sinó també una de les reflexions més lúcides que s’han fet sobre què passa quan prenem consciència de la nostra vulnerabilitat.
