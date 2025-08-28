Opinió
Altrament dit poble
Escriure és poc rendible però molt cobdiciat. Escriure o cantar o pintar quadres, però especialment escriure. Entre empresaris de gran qualitat, o professionals de primera fila, hi ha sovint la sensació que han d’omplir d’alguna cosa més llurs vides. Com si no n’hi hagués prou de la impressionant feina que fan i la riquesa que ajuden a crear. Aleshores tenen vel·leïtats artístiques: i alguns, els més primaris, intenten ser presidents de Barça; d’altres fan col·leccions d’art, escriuen novel·les o pinten; i els més raonables no tenen vel·leïtats sinó el sentiment de responsabilitat i de deure respectar del destí del seu poble, i fan de mecenes i la història de l’art, la literatura i l’arquitectura catalanes no pot explicar-se sense aquesta generositat. Tampoc la de tants d’altres països, és clar.
Les vel·leïtats, i més si són artístiques, són molt perilloses. Pel ridícul que fas i pel que arriben a robar-te mentre el fas, amb la colla d’aduladors i llepaculs que venen a celebrar-te a sou; tu mateix hauries de veure que baix això és caure, però entenc que dut de l’obcecació et costi d’adonar-te’n.
La burgesia que no paga artistes no és burgesia. Tu no pots ser un burgès si no ets un mecenes. Si no ajudes els altres no ets burgesia: ets un ric, i ser un ric és molt important, i molt valuós, però si no guies la societat, si no la condueixes, si no marques les tendències del teu temps, si no les crees, no pots dir de tu mateix que siguis un burgès.
Catalunya s’ha enfonsat perquè ha deixat de tenir burgesia. Ha deixat de tenir una classe dirigent que vulgui ser alguna cosa més que rics que es donen la raó entre ells. Catalunya sense burgesia ha deixat que tot s’esfilagarsés. Catalunya ha demostrat, fonamentalment, que no tenia ganes de ser una nació, ni res que remotament s’hi assemblés. El procés, amb tota aquella comèdia octubrista, va ser el cor d’aquest abandó. Va haver-hi unes masses envalentonados per intel·lectuals de tercera que van fer el que fan les sectes de fanàtics que no van enlloc. On eren els burgesos? On eren els empresaris? No dic un a un, no dic si aquest era més de Puigdemont o l’altre del PSC. El que dic és: on era la classe dirigent? On eren les elits prenent les brides en un sentit o en l’altre? El procés, 1 d’octubre inclòs, va ser una xocolatada. Va ser una festa d’aniversari de pam i pipa, amb pallassos a l’hora del berenar i un mag pel comiat, un d’aquells mags tan morts de gana que els veien els trucs fins i tot els infants.
«La gent hi és», quina frase tan estúpida. A qui li importa la gent?
El que importa és que la burgesia no hi era. Bé, encara pitjor: de burgesia, no n’hi havia. Hi havia rics amb vel·leïtats, rics histèrics que feien el mec al voltant d’una estelada. Quin devessall inútil de paraules!
Un país és les seves elits. Sense elits no hi ha país, no hi ha nació, no hi ha fet nacional. Un país és les seves elits i com les seves elits l’endrecen, el guarneixen i el fan funcionar. Si hi ha vel·leïtats en lloc de deure i responsabilitat, és com si l’hereu fuig amb la minyona. Els polítics també configuren el país, com les masses, però fent el paper que els correspon dins d’un ordre que han pensat i han pagat d’altres. Si tu vols tenir un país o una nació, i molt especialment si no disposes d’Estat, has de tenir una classe dirigent forta, sòlida, que pagui, que per dalt i per baix controli la vida moral, política, artística del teu poble. Els Estats han substituït els burgesos, i ho han fet d’una manera molt mediocre. També els Estats han volgut substituir Déu, i el resultat ha estat encara més decebedor. Tot el que l’Estat substitueix ho fa pitjor i ens fa anar pitjor, però cal dir que és millor tenir Estat que no tenir-lo, sobretot si no tens res més.
Catalunya té un Estat que és Espanya. No és un Estat catalanista -tot i que aquesta afirmació cada dia que passa risca més de no ser justa- i a canvi no té tampoc burgesia. Té un president de la Generalitat, el primer en molt de temps, que governa sense intentar resoldre les seves mancances personals amb càrrec al contribuent. Però la resta, com vols que ens vagi? Campen els malaltons fanàtics dient barbaritats, convertint cada cosa en misèria, escurant-la, malmetent-la amb la seva avarícia escurabutxaques i uns plantejaments polítics que no tenen res a veure amb el que Catalunya és i representa. Campen els inadaptats de sempre, amb la mateixa música de la mort que ha precedit els anteriors desastres. Són com un centre de «menas» nostrats, tu els llegeixes i si en fas la metàfora te’ls pots imaginar corrent sense samarreta i amb navalla entre el carrer Pamplona i Wad-Ras.
En un país seriós, en un país que de veritat vol ser un país, els rics assumeixen la feixuga càrrega de servir el poble: coneixent-lo, estimant-lo, estirant-lo sempre una mica més enllà però sense dur-lo mai fora dels límits de la seva natura. En un país seriós, i que funciona, i que creix, i que és capaç d’aportar alguna cosa al món, els rics no tenen problemes de no veure’s prou atractius davant del mirall. I són presumits amb manifestacions artístiques perdurables, que donen sentit i entitat al seu poble.
Catalunya no és una nació per què no vol ser-ho. Catalunya no és una nació perquè no té burgesos que marquin un objectiu i uns límits, i paguin un art i un ordre que torni les moltes persones juntes fent les seves vides sense relleu ni importància, en un conjunt valuós, tensat i amb sentiment de destí, altrament dit poble.
