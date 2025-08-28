Opinió
Jordi Navarro (en nom de l'Associació de Naturalistes de Girona)
La necessària consciència ambiental, també amb el nou model derecollida de residus a Girona
Des de fa uns mesos l’equip de govern de l’Ajuntament de Girona ha implantat i desplegat un noumodel de recollida de residus basat en una fórmula mixta que combina els cubells PaP (Porta aPorta) en barris de baixa densitat, i contenidors tancats en zones d’elevada densitat. El model s’ha anat desplegant per fases i a mesura que ha anat arribant a tots els barris de la ciutathan aparegut fortes reticències entre una part important de la ciutadania i un evident rebuig. La situació no és nova i el que vivim a Girona segueix el mateix patró d’altres indrets on s’haimplantat aquest model. Un model, recordem-ho, que permet incrementar els nivells de recollidaselectiva que feia anys que estaven estancats en un 40%. Actualment, a Catalunya ja hi ha més de 300municipis que recullen selectivament els residus amb el sistema de PaP o de contenidors tancats. Ésun model que està implantat en moltes zones d’Europa i altres continents, també en grans ciutatscom Viena, Milà, Liubliana o San Francisco. Ciutats com Girona i Tarragona han fet el pas (pressionats per la UE i la legislació ambiental) i és totun repte ambiental i social que aquestes ciutats facin un salt endavant i aconsegueixin millorar elsnivells de recollida. De l’èxit o el fracàs de la decisió d’implantar el model en dependrà en bona partque Catalunya sigui referencial o no en polítiques ambientals i de gestió de residus.
Passats uns mesos i analitzada la situació amb perspectiva i serenor, és evident que cal introduir canvis a Girona. Part de la ciutadania gironina i tarragonina han reaccionat amb oposició al noumodel i probablement la institució no ha estat a l'altura, malgrat que ha recollit queixes i crítiques iha introduït canvis substancials.Arribats a aquest punt considerem que l’Ajuntament ha de fer un esforç en transparència ieficiència. Per exemple, explicar i mostrar a la ciutadania la traçabilitat dels residus (on va a pararrealment el residu?) per tal de tallar en sec la rumorologia i falsa creença que tot és un engany i totacaba barrejat. L’Ajuntament de Girona ha de ser transparent i assumir els errors si n’hi ha hagut, ialhora ha de persistir en el nou model.
D’altra banda, pensem que la ciutadania contrària a reciclar (per les raons que siguin) hauria dereflexionar sobre l’impacte ambiental que generen els nostres residus (microplàstics, abocadors,incineradores, contaminació…) i assumir que viure en societat implica un cert esforç més enllà depagar impostos. Probablement, qüestions com la neteja, el reciclatge, la qualitat de vida de lesciutats… depenen en grau considerable de prendre consciència que vivim en comunitat, quecompartim espais comuns i que entre tots plegats construïm ciutat i espai de vida.
Cal tenir en compte també que l’elevada generació de residus genera impactes a escala local i global.
Tant l’abocament controlat dels mateixos com la incineració, tenen un gran impacte en el medi. Per això, reduir els residus, tant en l'àmbit públic com privat, representa, a més, reduir aquest impacte al medi i avançar cap a una major eficiència en l’ús dels materials i de l’energia i una reducció de les emissions que provoquen el canvi climàtic. Cal un canvi basat en la prevenció de residus així com la reducció de la contaminació derivada d’aquesta gestió. Un canvi orientat ecològicament cap a l’objectiu del “Residu Zero”.
Avançar cap al “Residu Zero” no pot recaure només en els municipis, ni en la ciutadania. Els productors i distribuïdors d’aquests residus han d’assumir la seva responsabilitat i les administracions han de treballar i legislar per garantir-ho. Tanmateix, els hàbits de consum i reciclatge de la ciutadania i l’exemple dels seus ajuntaments són claus per generar consciència de la gestió i l’impacte que tenen els residus que generem.
Acabem aquestes ratlles apel·lant a la necessitat que les institucions recuperin l’educació ambiental global i transversal, més enllà de la que amb dificultats i sense recursos es fa a les escoles. Haver abandonat les polítiques d’educació ambiental, tan necessàries per a conèixer l’entorn natural, la flora i fauna dels ecosistemes de Catalunya, ha fet que part de la ciutadania i les mateixes institucions desconeguin completament la natura i com n’és de vital i important conservar-la, gestionar-la, protegir-la, estimar-la i defensar-la.
