Opinió
Robatoris a Cal Cigarro
Cal Cigarro és una finca agrícola situada a les hortes de Salt on encara avui es cultiva de manera artesanal i ecològica, es rega la collita amb aigua provinent de l’entorn i es té cura de la natura i de l’espai que l’envolta d’una manera exquisida. Es nota que estimen la terra. I es nota quan venen els seus productes o obren les seves instal·lacions per acollir un casal per a mainada a l’estiu o quan fan activitats familiars d’educació i lleure els caps de setmana. Des de fa un temps tenen un problema que demostra l’abandonament de les hortes de Salt i, també podríem fer-ho extensiu a les hortes de Santa Eugènia. De manera constant, els responsables de Cal Cigarro pateixen robatoris. Les seves pèrdues es poden comptabilitzar en desenes d’euros. En alguna ocasió les seves càmeres de vigilància han enxampat «infraganti» a alguns dels autors dels robatoris. No són gent que passa gana, en absolut. No ho fan per necessitat. Darrere de les seves accions i robatoris hi ha també la voluntat de fer mal i destrossar els cultius.
Fa un temps es va col·locar una tanca per controlar l’accés que, a la mitjanit, havia d’estar baixada cada dia sota el control i supervisió de la policia local. Alguns dies no es compleix i això facilita que els lladres puguin actuar amb absoluta impunitat. La mateixa impunitat que tenen un cop cometen el robatori. La sensació generalitzada també la tenen els comerciants i empresaris saltencs que, una vegada més, reclamen més presència policial i mesures urgents per acabar amb aquests robatoris. La ciutadania necessita i reclama sentir-se segura.
