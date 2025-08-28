Opinió
Entre sonets i preocupacions
Va arribant Nit de Poetes a la cita de setembre, divendres,19, que se celebrarà al auditori Josep Irla i no al Pati de les Magnòlies, l’entranyable i selecte espai acostumat, que ara està en obres. L’esquema de la vetllada continua oferint dues parts diferenciades, amb respectius noms venerables. El «poeta de sempre» de la primera part serà Walter Benjamín (1892-1940), filòsof alemany que fugint dels nazisme va arribar i morir a Port-Bou, on hi té un monument dedicat a ell. A l’altre part de Nit de Poetes, el gironí Josep Tharrats (1886-1975 ). Entre els dos autors es presenta una coincidència, la singularitat de la seva versificació, que en aquest cas és el sonet, la peça poètica d’alta precisió que resulta màgica i admirada per a l’oient i el lector, però temuda i aspra pel poeta que es proposa fer-ne la seva creació. Walter Benjamín és autor d’uns sonets, trobats als anys vuitanta i ara traduïts al català. Josep Tharrats és autor d’uns 5.000 sonets, creats en aquesta ciutat de Girona, de la qual ell formava part com a personalitat impulsora de la vida literària i artística, aleshores començava el segle XX.
Lluís Lucero i Martí Peraferrer continúen en els seus veterans llocs de dirigir les respectives escenificacions. Com ja és acostumat, Nit de Poetes presentarà també uns poetes d’avui : Josep Anton Fernández, Jaume Huch, Aina Torres, Laura G.Ortensi, i llegiràn els seus poemes les guanyadores dels Jocs Florals Escolars de Girona : Sofia Bassoli, Meritxell Vila, Irene Rosa. Novetat de Nit de Poetes serà una notable presència musical en directe, el baríton Guillem Batllori, en homentatge a Josep Tharrats que també va escriure tractats sobre música.
Nit de Poetes 2025 s’emmarca en la celebració del 40è aniversari de l’associació Amics de la Unesco de Girona, l’entitat organitzadora. Quaranta anys de celebració associativa mereixen ser estimats, valorats i assegurar-ne la seva continuïtat: una continuïtat que ara mateix és dubtosa, com ho és també per una vintena d’associacions que resideixen i s’acullen a l’Hotel d’Entitats, carrer de la Rutlla,20, de Girona. Un gir inesperat d’aquella institució porta a una «reforma» incomprensible, que pot alterar la vida peculiar i carcaterística de cada una de les associacions que allí tenen la seva veu.
Precisament Nit de Poetes és un exemple per a valorar i estimar la tasca de les associacions. Fruit d’un propòsit voluntariós i creatiu d’uns veïns de Cort Reial (any 1994) , al cap de deu anys Amics de la Unesco de Girona va recollir el seu testimoni i actualment en comparteix l’organització amb l’associació anomenada Coordinadora Nit de Poetes. Una aportació a la cultura de Girona com és Nit de Poetes resulta ser una mostra de ciutadania autèntica, nascuda a les bases populars i sap continuar, i desitja continuar, com aquell mític relleu dels portadors d’una torxa.
Ens ve de lluny el tarannà associatiu i creatiu d’aquest país; bé ens podríem referir a aquell temps històric de la Mancomunitat de Catalunya, quan naixia i progressava tota una xarxa de gran diversitat d’associacions. La vida i continuïtat de les actuals associacions culturals de tota mena que té aquest país necessita atenció i miraments. Desitgem que el Departament de Drets Socials i Inclusió repensi la funció dels Hotels d’Entitats, dels seus espais i del seu esperit, mantenint tot el que fins ara ha tingut d’acollidor i facilitador.
